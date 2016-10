Häupl empfing Oberbürgermeisterin von Prag

Wien (OTS/RK) - Hoher Besuch heute, Donnerstag, in den Repräsentationsräumlichkeiten des Wiener Rathauses: Bürgermeister Michael Häupl hat seine Amtskollegin aus Prag, Oberbürgermeisterin Adriana Krnáčová, empfangen. Begleitet wurde Krnáčová von einer hochrangigen tschechischen Delegation, die sich unter anderem aus dem Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich, Jan Sechter, zusammensetzte. Häupl unterstrich die „seit Jahrzehnten währende gute Kooperation“ der Hauptstädte und verwies auf die Verbundenheit der beiden Metropolen an Moldau und Donau, vor allem in historischer Hinsicht - aber auch in politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Belangen.

Pressebilder in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk