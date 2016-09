Abwehramt-Verstrickung in „Schweinekopf-Anschlag“ auf Moschee

Brunnenthal (OTS) - Ein mutmaßlicher Agent des österreichischen Abwehramtes gibt in einem polizeilichen Einvernahmeprotokoll an, direkt in den sogenannten „Schweinekopf-Anschlag“ vom Frühling 2016 in Graz verwickelt gewesen zu sein. Er habe aktiv mitgewirkt die Schweineköpfe auf einer Moschee zu platzieren und das Schweineblut dort zu verspritzen. Dies sei Teil seiner Geheimdiensttätigkeit gewesen.

Im Protokoll, das dem „Wochenblick“ exklusiv vorliegt, heißt es etwa:

„Ich möchte zusammenfassend angeben, dass meine sämtlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der gegenständlichen Straftat im Auftrage bzw. für das Abwehramt des Bundesheeres geschahen.“ Ebenso:

„Ich weiß, dass ich mich mit meiner Beteiligung an der Straftat ebenfalls strafbar gemacht habe, aber das tat ich ja nicht zu einem eigenen, sondern für einen höheren Zweck. Ich hoffe, dass dies mein Tun entschuldigt.“

Besonders auffällig scheint die Behauptung, dass sich der Abwehramt-Agent deswegen an der islam-feindlichen Straftat aktiv beteiligte, weil diese sonst nicht stattgefunden hätte. Der Heeres-Geheimdienst wollte die „Durchführung der Aktion nicht gefährden“, weshalb die Tat dann tatkräftig unterstützt wurde.

