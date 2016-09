1., 9. Bezirk: Wipplingerstraße/Peregringasse - Errichtung einer Radfahranlage

Wien (OTS) - Die Stadt Wien errichtet in der Wipplingerstraße vom Schottenring zum Hohen Markt eine neue Radfahranlage. Radfahrende können damit künftig noch einfacher in den 1. Bezirk gelangen. Die neue Radfahranlage ermöglicht das Fahren gegen die Einbahn in der Wipplingerstraße inklusive einer Radwegverbindung über die Peregringasse zur Kolingasse in den 9. Bezirk. Die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 3. Oktober 2016, mit den erforderlichen Bauarbeiten.

Details

Im Hauptradverkehrsnetz ist die Wipplingerstraße in diesem Abschnitt Bestandteil des Grundnetzes, also der zweithöchsten Netzkategorie. Derzeit ist die Wipplingerstraße bzw. die Peregringasse eine Einbahn vom Hohen Markt in Richtung stadtauswärts. Mit Errichtung der Radverkehrsanlage wird der Radverkehr von dieser Einbahnführung ausgenommen.

Die Umsetzung des Radfahrens gegen die Einbahn in der Wipplingerstraße ist von hoher Bedeutung, weil damit der Lückenschluss zwischen den Radfahranlagen auf der Maria-Theresien-Straße, dem Schottenring, dem Parkring und der Landstraßer Hauptstraße erfolgt. Schon jetzt ist Radfahren am Teilabschnitt zwischen Landstraßer Hauptstraße und dem Hohen Markt über die Bäckerstraße in beide Richtungen möglich.

Der Entscheidung für diesen Lückenschluss gingen intensive Überlegungen und Abstimmungen voraus, unter mehreren Varianten ging eindeutig dieses Projekt als das am besten geeignete hervor. Unter anderem wurde festgestellt, dass für die insgesamt 42 wegfallenden Stellplätze ausreichend Kapazitäten im Umfeld vorhanden sind.

Verkehrsmaßnahmen Wipplingerstraße

Die Bauarbeiten erfolgen im angegebenen Zeitraum bei Tag und werden abschnittsweise durchgeführt. Der FußgängerInnen- und Radverkehr wird aufrechterhalten. Es wird in der gesamten Bauzeit eine Restfahrbahnbreite von 3,5 m für den Fahrzeugverkehr freigehalten.

Verkehrsmaßnahmen Peregringasse

Es kommt zu keiner Beeinträchtigung des Fließverkehrs.

Örtlichkeit der Baustelle: 1., Wipplingerstraße von Schottenring bis Hoher Markt und 9., Peregringasse von Kolingasse bis Schottenring

Baubeginn: 3. Oktober 2016

Geplantes Bauende: 11. November 2016

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

