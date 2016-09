15. Bezirk: Straßenbauarbeiten in Abschnitt der Schweglerstraße

Wien (OTS) - In der Schweglerstraße im Abschnitt von Felberstraße bis Märzstraße im 15. Bezirk wird eine markierte Radfahranlage in beide Fahrtrichtungen realisiert. Am Montag, dem 3. Oktober 2016, beginnt die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Straßenbauarbeiten.

Details

Im Zuge der Errichtung dieser Radfahrstreifen beidseits der Schweglerstraße werden die Gehsteige und Baumscheiben adaptiert bzw. erneuert und die Parkspuren an das Fahrbahnniveau angeglichen.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten finden tagsüber bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung statt. Im jeweiligen Bauabschnitt kommt es zu einem Halte- und Parkverbot. Die Stationen der Autobuslinie 12 A werden örtlich um wenige Meter verlegt. Der FußgängerInnen-Verkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Schweglerstraße von Felberstraße bis Märzstraße

Baubeginn: 3. Oktober 2016

Geplantes Bauende: 9. Dezember 2016

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

