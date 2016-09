Nachtrag: Mord in Wien Favoriten

Wien (OTS) - Nach dem Mord an einer 53-jährigen Frau in Wien Favoriten ist nun der gesuchte Lebensgefährte des Opfers aufgetaucht. Der 47-Jährige wurde reglos im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien gefunden. Anrainer hatten den Rettungsdienst verständigt. Eine Befragung des Tatverdächtigen ist derzeit nicht möglich.

