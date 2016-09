Mord in Wien Favoriten

Wien (OTS) - Am 27.09.2016 gegen 08.35 Uhr alarmierte eine 71-jährige Frau die Polizei, da sie in der Wohnung ihres Sohnes seine 53-jährige Freundin tot aufgefunden hatte. Von ihrem Sohn fehlte jede Spur. Die Mutter hatte sich bereits am Vorabend Sorgen gemacht, da weder ihr 47-jähriger Sohn noch seine Lebensgefährtin telefonisch erreichbar waren. Deshalb war sie heute in die Wohnung gefahren. Das 53-jährige Opfer wies mehrere Einstiche im Oberkörper auf. Nach dem Lebensgefährten des Opfers wird derzeit gefahndet.

