Stronach/Schenk: Endlich übernimmt Regierung unsere Forderung nach Waffenpass für Polizisten

Selbstverteidigung muss ein Bedarfsgrund werden

Wien (OTS) - „Endlich sind offenbar SPÖ und ÖVP aufgewacht und übernehmen unsere Forderung nach einem Waffenpass für alle Polizeibeamten“, erklärt Team Stronach Mandatarin Martina Schenk. Gleichzeitig erneuert sie ihre Forderung: „Selbstverteidigung muss ein Bedarfsgrund werden und einen Rechtsanspruch auf einen Waffenpass begründen. Dies muss für jeden unbescholtenen Bürger ohne behördliches Ermessen gelten!“

Es sei völlig unverständlich, dass derzeit nicht einmal Beamte der Cobra, WEGA oder des BVT einen Waffenpass erhalten, um auch außer Dienst eine Waffe zu führen. „Diesen Beamten vertrauen während der Dienstzeit auch Kanzler und Co. Doch in ihrer Freizeit gibt es kein Vertrauen?“, fragt Schenk. Sie erinnert auch an eine Studie aus dem Jahr 2014 – also noch deutlich vor der Flüchtlingslawine – wonach schon damals 67 Prozent der Befragten erklärt hatten, dass sie sich von der Politik nicht ausreichend geschützt sehen. „Höchste Zeit, dass unser Waffengesetz zeitgemäß gestaltet wird!“, mahnt Schenk.

