LEO Express kooperiert mit CRRC, dem Weltmarktführer für Eisenbahntechnologie aus China

Zur Erweiterung seines rollenden Materials in Europa bestellt LEO Express drei neue Eisenbahn-Triebzüge und vereinbart einen Rahmenvertrag für die Lieferung von weiteren 30 Triebzügen

Wien (OTS) - Das seit Juli 2016 auch in Österreich tätige Personentransportunternehmen LEO Express mit Sitz in Prag und der weltweit führende, börsenotierte Hersteller von Eisenbahntechnologie aus China, CRRC bzw. CRRC ZELC, haben einen Vertrag zur Lieferung von drei neuen elektrischen Triebzügen sowie einen Rahmenvertrag für die Beschaffung von weiteren 30 Triebzügen unterzeichnet.

Die neuen Zuggarnituren sollen im Europäischen Markt eingesetzt werden und sind sowohl für den eigenwirtschaftlichen Betrieb (open access) als auch für den gemeinwirtschaftlichen Betrieb im Rahmen von Ausschreibungen geeignet. Die Lieferung der ersten Triebzüge ist für Mitte 2018 geplant.

Mit diesem Schritt reagiert LEO Express auf die Liberalisierung des europäischen Eisenbahnmarktes im Zuge der Verabschiedung des 4. Eisenbahnpakets durch die Europäische Kommission und die Marktöffnung sowohl auf eigenwirtschaftlich als auch gemeinwirtschaftlich betriebenen Strecken.

Dazu Herr Zhou, CEO von CRRC ZELC: „Als führender globaler Hersteller von Eisenbahntechnologie freuen wir uns, für den ersten Auftrag in der Europäischen Union mit LEO Express, dem in Europa innovativsten und am schnellsten wachsenden multimodalen Personenverkehrsdienstleister, zusammenzuarbeiten. Europa stellt einen sehr attraktiven Markt für uns dar. Für die weitere Expansion wollen wir weitere Ressourcen zur Verfügung stellen. Dem Projekt mit LEO Express sollen noch viele weitere folgen.“

Peter Köhler, CEO von LEO Express Europe und stellvertretender Vorstandsvorsitzender von LEO Express: „Mit CRRC ZELC möchten wir eine neue Generation von Eisenbahndienstleistungen entwickeln. CRRC ZELC beindruckt uns durch seine Technologien und Zuverlässigkeit. In den neuen Zügen werden wir technische Entwicklungen, die LEO Express aus seinem bisherigen Betrieb entwickelt hat, einbauen.“

Leoš Novotný, Vorstandsvorsitzender und Group CEO von LEO Express:

„Unser Ziel ist es, unser Technologie- und Dienstleistungskonzept weltweit umzusetzen. Der Schlüssel ist Innovation im Eisenbahnsektor, den wir mit anderen modalen Transportformen verknüpfen. Individueller Automobilverkehr ist nicht die Lösung. Der Eisenbahnsektor benötigt dringend Innovation und Liberalisierung, damit er auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Mit CRRC ZELC haben wir den richtigen Partner gefunden.”

Über LEO Express

LEO Express ist ein privates, multimodales Eisenbahn- und Busunternehmen mit Sitz in Prag und Geschäftstätigkeit in der Tschechischen Republik, Slowakei, Ukraine, Polen, Deutschland und Österreich. LEO Express ist seit 2012 im Personenverkehr aktiv und bietet Transportdienstleistungen via Eisenbahn und Autobus inklusive Zubringerservices über Mini-Bus, E-Scooter und Fahrradverleih an. Das Unternehmen befördert rund 1,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Mehr als 60 europäische Städte in sechs Ländern sind derzeit über ein kontinuierlich wachsendes Bahn- und Fernbusnetz miteinander verbunden. Für 2016 peilt LEO Express eine Umsatzmarke von 13 Millionen Euro an und beteiligt sich an öffentlichen Ausschreibungen. Weitere Informationen: www.leoexpress.eu

Über CRRC und CRRC ZELC

CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) ist ein weltweit führender Hersteller von Eisenbahntechnologie aus Peking/China. Das Unternehmen notiert an den Börsen von Hongkong und Shanghai und erzielte zuletzt mit rund 180.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 30 Milliarden Euro. CRRC ZELC mit Sitz in Zhuzhou/Provinz Hunan ist die größte Tochtergesellschaft von CRRC mit einem Jahresumsatz von 4 Milliarden Euro und einem Produktionsvolumen von bislang mehr als 8.000 Lokomotiven und U-Bahn-Triebwagen. Weitere Informationen: www.crrc.com

