ÖGB-Foglar: Schutz vor überlanger Arbeitszeit unverzichtbar – in allen Betrieben

Kollektivverträge regeln Mindeststandards, die nicht unterlaufen werden dürfen

Wien (OTS) - „Die Gewerkschaften sind selbstverständlich für konstruktive und flexible Arbeitszeitlösungen zu haben, wenn sie fair sind und nicht zu Lasten der MitarbeiterInnen gehen“, betont ÖGB-Präsident Erich Foglar anlässlich der Forderungen von WKÖ-Präsident Christoph Leitl zur demnächst startenden Herbstlohnrunde.

Flexible Lösungen gibt es schon lange

„Flexibilität ist notwendig, aber der Schutz vor überlanger Tagesarbeitszeit ist unverzichtbar. Das ist in ganz Österreich so, deswegen muss die Arbeitszeit auch weiterhin in den Kollektivverträgen geregelt werden – und darf nicht auf Betriebsebene verlagert werden“, so Foglar. Die Möglichkeit von Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung gibt es schon sehr lange und sie bietet einen Rahmen für sehr flexible Arbeitszeiten. Der ÖGB-Präsident weist außerdem daraufhin, dass es sich beim Arbeitszeitgesetz um ein Schutzgesetz handle.

Kollektivvertrag ist bester Airbag

Zu Leitls Forderung nach „Randzeitenflexbilität“ oder „zeitlichen Airbags“ merkt Foglar an: „Wenn mit Randzeitenflexibilität gemeint ist, dass Beschäftige bestimmter Branchen vor oder nach ihrer Dienstzeit noch unentgeltlich aufräumen, putzen oder andere Vorbereitungsarbeiten leisten, dann ist das nicht flexibel, sondern schlicht gesetzeswidrig. Und Airbags dienen dazu, Schaden von Menschen abzuwenden. Damit sind Kollektivverträge und Arbeitsschutzgesetze noch immer die besten Airbags.“

