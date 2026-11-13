  • 13.11.2026, 11:12:33
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Bundesheer: Jahrestagung der Wissenschaftskommission diskutierte Herausforderungen einer multipolaren Welt

Verteidigungsministerin Tanner: Wissenschaftliche Expertise ist wesentliche Grundlage für Österreichs Sicherheit

Grußworte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, dem 12. November, veranstaltete die Wissenschaftskommission des Verteidigungsministeriums an der Landesverteidigungsakademie in Wien ihre Jahrestagung. Unter dem Generalthema „Wandel: Herausforderungen staatlicher Selbstbehauptung in einer multipolaren Welt“ diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Forschung, Verwaltung und Militär die Folgen des geopolitischen Wandels für Österreichs Sicherheit. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eröffnete die Tagung und betonte den Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

„Die Wissenschaftskommission ist ein wichtiges Bindeglied zwischen wissenschaftlicher Forschung, militärischer Expertise und den strategischen Anforderungen der Landesverteidigung. Gerade in einer Zeit, in der sich die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen laufend verändern, ist dieser Austausch von besonderem Wert. Wissenschaft kann politische und militärische Entscheidungen nicht ersetzen. Sie kann aber dazu beitragen, Entscheidungsgrundlagen zu verbessern, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und neue Handlungsoptionen aufzuzeigen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Zum Auftakt sprach Dr. Andreas Martin Fulda von der University of Nottingham zum Thema „Wenn China angreift – Ein Szenario“. Anschließend befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Fachpanels mit den Folgen des geopolitischen Wandels. Dabei ging es um Machtverschiebungen zwischen Staaten, Desinformation und Methoden, um Falschmeldungen zu erkennen. Weitere Themen waren historische Lehren, Europas sicherheitspolitische Rolle, die internationale Versorgung mit Arzneimitteln, das humanitäre Völkerrecht und die Personalentwicklung im Bundesheer. Zum Abschluss fassten die Vorsitzenden der sechs Beiräte die Ergebnisse zusammen. Außerdem stellten sie das Generalthema für die Jahre 2027 bis 2032 vor.

Wissenschaft als Grundlage für Österreichs Sicherheit

Die Wissenschaftskommission beim Bundesministerium für Landesverteidigung wurde 1992 gegründet. Sie berät die Verteidigungsministerin in wissenschaftlichen Fragen, unterstützt das Ressort bei seiner Planung und Ausbildung und fördert die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen im In- und Ausland. Der Kommission gehören derzeit 261 Mitglieder an. Rund 80 Prozent kommen aus zivilen Organisationen, 20 Prozent aus dem Ressort. Vorsitzender ist Univ.-Prof. Dr. Josef Eberhardsteiner. Sein Stellvertreter ist der Chef des Generalstabes, General Harald Vodosek.

Kurzfassung:

  • Jahrestagung zum geopolitischen Wandel und seinen Folgen für Österreichs Sicherheit
  • Tanner betont den Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse für sicherheitspolitische Entscheidungen
  • Sechs Fachpanels zu geopolitischen, militärischen und technologischen Herausforderungen

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