Bundesheer: Hohe Resonanz für erste eigene TV-Produktion am Nationalfeiertag

Wien (OTS) -

Die eigenständige TV-Live-Produktion des Österreichischen Bundesheeres am Nationalfeiertag 2026 war ein voller Erfolg. Mit einer achtstündigen Live-Sendung vom Wiener Heldenplatz setzte das Bundesheer neue Maßstäbe in seiner Öffentlichkeitsarbeit. Zahlreiche nationale und regionale Medienpartner nutzten das kostenlos zur Verfügung gestellte TV-Signal und brachten die Feierlichkeiten sowie die Leistungsfähigkeit des Bundesheeres direkt zu den Menschen nach Hause – und zwar durch insgesamt 133 erhobene TV-Beiträge sowie weitere zahlreiche Beiträge und Formate in Streamingmedien. Die nun vorliegende, auf unabhängig erhobenen Clippings basierende Medienauswertung zum Nationalfeiertag 2026 unterstreicht die außergewöhnliche öffentliche Resonanz: Insgesamt wurden 324,4 Millionen Medienkontakte erzielt. Der unabhängig errechnete Mediengegenwert beträgt 5,623 Millionen Euro und liegt damit um 37,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden 1.197 Beiträge in TV, Print, Online und Radio erfasst. Zu den Medienpartnern zählten etwa Joyn, ProSieben, PULS 4, ATV, oe24-TV und APA-Video sowie Streamingmedien und zahlreiche regionale Sender und Online-Plattformen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit unserer ersten eigenen TV-Live-Produktion zum Nationalfeiertag haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in der modernen Öffentlichkeitsarbeit des Bundesheeres gesetzt. Unser Ziel war es, die Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten nicht nur am Heldenplatz, sondern in ganz Österreich und darüber hinaus sichtbar zu machen. Die beeindruckende mediale Resonanz zeigt, wie groß das öffentliche Interesse am Bundesheer ist. Darauf können alle Beteiligten stolz sein.“

Die Live-Produktion ermöglichte es, die Feierlichkeiten am Heldenplatz, die feierliche Angelobung der Rekruten sowie Vorführungen, Einblicke in die Aufgaben des Bundesheeres und technische Innovationen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Ergänzende Videobeiträge und redaktionell aufbereitete Inhalte standen Medienpartnern auch für ihre individuelle Berichterstattung zur Verfügung. Damit wurde neben der klassischen Berichterstattung ein zusätzlicher Weg geschaffen, die Fähigkeiten und das vielfältige Leistungsspektrum des Bundesheeres öffentlich zu präsentieren.



Die abschließende Medienbeobachtung für den Nationalfeiertag 2026 dokumentiert eine starke Präsenz des Bundesheeres in der österreichischen Medienlandschaft. Die Erhebung und Auswertung der Medien-Clippings erfolgte dabei unabhängig und objektiv durch das Clipping- und Medienbeobachtung-Unternehmen NRX pressrelations Österreich GmbH. Im Beobachtungszeitraum wurden insgesamt 133 TV-Beiträge, 216 Printbeiträge, 451 Online-Beiträge und 397 Radiobeiträge registriert. Besonders erfreulich ist die Entwicklung des errechneten Mediengegenwerts: Dieser stieg von 4,094 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 5,623 Millionen Euro im Jahr 2026. Auch die kumulierte Medienreichweite erhöhte sich deutlich. Zusätzlich wurden 244 Social-Media-Beiträge mit einer ausgewiesenen Reichweite von rund 26,7 Millionen Kontakten erfasst, die mangels objektivierter und belegbarer Zählservices nicht in der Mediengegenwertsberechnung integriert wurden.