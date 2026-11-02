Ein Tag im ORF am 28. November mit ORF-Stars, Top-Acts, Mitmach-Highlights sowie Guided Tours und Workshops

Wien (OTS) -

Nach dem großen Erfolg 2025 lädt der ORF am Samstag, dem 28. November 2026, abermals sein Publikum zum „Tag im ORF“ am Mediencampus in Wien und macht die Vielfalt seiner Programme erlebbar – mit zahlreichen ORF-Stars und Acts, Moderatorinnen und Moderatoren, beliebten Aktionen und Guided Tours. Buchungsstart für die Tickets zur ORF-Erkundungstour ist am Montag, dem 16. November, ab 10.00 Uhr: Wer sich für exklusive Einblicke in die Fernseh-, Radio- und Onlineproduktion des ORF interessiert, kann Tickets unter https://backstage.ORF.at buchen. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Auf dem Programm stehen exklusive Spezialführungen, spannende Workshops, abwechslungsreiche Bewegungseinheiten, ein vielfältiges Bühnenprogramm auf drei Bühnen mit Live-Musik, zahlreiche Angebote für Kinder sowie viele interaktive Mitmachstationen in der „FÜR ALLE“-Halle.

Mit dabei sind u. a. Workshops zur Aussprache und ein Moderationscoaching, ein Medienkompetenz- und Fake-News-Workshop mit der ORF-Redaktion „defacto“, Public-Value-Diskussionsrunden, eine Blackout-Tour (der ORF im Krisenfall), eine ORF-III-Studio-Tour sowie Führungen durch den Multimedialen Newsroom, ins „ZIB Flash“-Studio, ins Sport-Studio, in die Studios von „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“, zu Ö1 (mit Weinverkostung), zu Ö3 und zu einem ORF-Übertragungswagen.

Begleitet wird der Tag von ORF-Stars wie Lena Grandl-Großmann & Esther Csapo („ZIB KiDS“), Verena Hartlieb, Norbert Oberhauser & Barbara Karlich („Studio 2“), Sigi Fink („Guten Morgen Österreich“), Corinna Kamper & Nico Langmann („Fit mit den Stars“), Sharon Talissa (Ö3), ORF-Sportmoderatorin Kristina Inhof & ORF-Sportmoderator Bernhard Stöhr, Schloss-Besucher Johann Philipp Spiegelfeld sowie den News- und Service-Moderatorinnen und -Moderatoren Kathrin Pollak, Gaby Konrad, Philipp Maschl, Dieter Bornemann und Christiane Wassertheurer, die durch das „ZIB Flash“-Studio führt.

Außerdem gibt es ein Meet & Greet mit Claudia Stöckl („Ö3 Frühstück bei mir“), „Knödel kochen“ mit Silvia Schneider und Gesundheitstipps von Christine Reiler. Wer einen Blick in die Sterne wagen will, kann sich von Eva Vaskovich-Fidelsberger das Horoskop deuten lassen. Und auch das ehemalige ESC-Maskottchen und nunmehriger ORF-KiDS-Star Auri ist dabei, wird von COSMÓ den Tanzschein bekommen und lädt Kinder ein, ihre Träume zu teilen.

Darüber hinaus stehen Highlights wie „Fit mit den Stars“, „Tanzmusik auf Bestellung“ mit Radio Wien und dem „pt art Orchester“, Kammermusik vom ORF RSO Wien, ORF Wissen mit dem Ö1-Radiodoktor Ronny Tekal und einem Tech-Pubquiz, „Universum“ und „Eco“ hinter den Kulissen, „FM4 Happy Hour“, Mental-Training mit Manuel Horeth, „Das richtige Styling, wenn sich die Figur ändert“ mit Martina Reuter, Radio-Wien-Karaoke, Vorträge zu den Themen Medienkompetenz, künstliche Intelligenz und Cybersecurity – in Zusammenarbeit mit dem BMI und Watchlist Internet – auf dem Programm.

In der „FÜR ALLE“-Halle erwartet die Besucher:innen ein Rahmenprogramm mit dem ORF TELETEXT – die Gäste können eigene Grußbotschaften veröffentlichen –, Spielen zur Barrierefreiheit der ORF-Programme, dem ORF-Redewettbewerb „Sag's Multi“, FM4, ORF ON, der ORF Innovation, dem ORF Kundendienst, dem ORF Archiv, der ORF Kultur, der ORF Religion, ORF extra & mein.ORF.at, der ORF nachlese, ORF III, LICHT INS DUNKEL, ORF KiDS, sowie DJing und Moderation von Alex List und Chris Lachmuth, Radio Wien.

Auf der ORF ON-Promicouch nehmen den ganzen Tag über bekannte Gesichter aus den ORF-Programmen Platz und freuen sich darauf, das Publikum kennenzulernen.

Die jüngsten Gäste erwartet ein umfangreiches Kinderprogramm mit „Tanzen mit den Stars“ mit Herby Stanonik und COSMÓ, „Hack Check“ mit Esther Csapo, „Hallo, was machst Du?“ mit Lena Grandl-Großmann, Instrumente testen mit dem ORF RSO Wien, Kinderschminken, ORF KiDS Rätselrallye u. v. m. Außerdem statten Kasperl und seine Freunde den Kids auch heuer wieder einen Besuch ab.

Für Stärkung ist gesorgt: Neben Eurest versorgen die Starköche Julian Kutos und Robert Letz die Gäste mit kleinen Snacks.

Der „Tag im ORF“ bietet ein multimediales, öffentlich-rechtliches Gesamtangebot zum Angreifen:

Veranstaltungsort:

ORF-Mediencampus

Hugo-Portisch-Gasse 1

1136 Wien

Datum: 28. November 2026

Altersempfehlung ab 3 Jahren

Dauer: individuell

Alle sind eingeladen: Die Veranstaltung ist kostenlos!

Alle Details sowie Buchungen unter https://backstage.ORF.at