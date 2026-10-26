FPÖ – Hafenecker: „ORF-Verhörmethoden am Nationalfeiertag – Zwangsgebühren-Sender spaltet unser Land wie zu schlimmsten Corona-Zeiten!“

Wien (OTS) -

Zum heutigen Nationalfeiertag öffnete das Parlament seine Tore, um den Bürgerinnen und Bürgern in der Säulenhalle einen direkten Austausch mit den Parlamentsfraktionen zu ermöglichen. Überschattet wurde dieses Fest der Demokratie jedoch vom verstörenden Auftreten eines Kamerateams der Sendung „ORF-Report“, das sich insbesondere rund um den Informationsstand der Freiheitlichen postiert hatte. Zahlreiche Besucher wandten sich im Zuge dessen empört an die Vertreter der FPÖ und berichteten von aufdringlichen Befragungen durch die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, der selbst diese Vorgänge zum Teil mitbekommen hat, übte heute scharfe Kritik an dieser Vorgehensweise.

Für Hafenecker sei das Verhalten des ORF-Teams an einem Tag, an dem Österreich seine Demokratie, Freiheit und immerwährende Neutralität feiere, ein absoluter Tiefpunkt: „Was sich heute in der Säulenhalle des Parlaments abgespielt hat, ist eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks schlichtweg unwürdig. Anstatt über den demokratischen Austausch zu berichten, haben sich die Herrschaften vom ‚ORF-Report‘ wie politische Inquisitoren aufgeführt und vor allem Besucher unseres FPÖ-Standes regelrecht belagert und bedrängt. Eine aufgebrachte Bürgerin hat uns geschildert, sie habe sich ‚gefühlt wie bei einem Verhör‘. Mit gezielten, suggestiven Fragen zu einem angeblichen Links-Rechts-Konflikt hat der ORF heute versucht, bewusst einen Keil in die Bevölkerung und sogar mitten durch Familien zu treiben. Der Staatsfunk betreibt hier eine bösartige gesellschaftliche Spaltung, wie wir sie in dieser perfiden Form seit den dunkelsten Zeiten des Corona-Zwangsregimes nicht mehr erlebt haben!“

Hinter dieser medialen Eskalation vermutete der freiheitliche Mediensprecher ein gezieltes politisches Kalkül, das nur der ÖVP dienen kann. Durch das künstliche Aufschaukeln von angeblichen Extremen solle das politische Spielfeld manipuliert werden. „Der ORF polarisiert und spaltet die Österreicher mit voller Absicht in verfeindete Lager, nur damit sich die abgewirtschaftete ÖVP im Anschluss als vermeintlich ausgleichende, bürgerlich-vernünftige Kraft der Mitte inszenieren kann. Genau aus diesem Grund wollte die Volkspartei auch ihren Wunschkandidaten in den ORF-Generaldirektorssessel hieven. Sie braucht diesen willfährigen Apparat, um angesichts früher oder später unweigerlich anstehender Wahlen über den Zwangsgebühren-Staatsfunk ihre schäbige Propaganda verbreiten zu können“, so Hafenecker.

Abschließend forderte der freiheitliche Mediensprecher die sofortige Einstellung dieser politischen Agitation auf Kosten der Zwangsgebührenzahler: „Die Österreicher haben es satt, über die Haushaltsabgabe für Spaltung, Belehrung und einseitige Propaganda zur Kasse gebeten zu werden. Das Parlament gehört den Bürgern und ist kein Verhörzimmer für linke ORF-Aktivisten im Dienste der Systemparteien. Wir Freiheitliche stehen als Schutzschild vor unserer Bevölkerung und werden diesem politisch motivierten Treiben im Staatsfunk mit einer tiefgreifenden ORF-Reform und der Abschaffung der Zwangssteuer endgültig den Stecker ziehen! Jeder Österreicher kann mit der Unterstützung unseres großen ORF-Volksbegehrens seine Stimme genau dafür erheben.“

Die Unterstützung des ORF-Volksbegehrens ist auf jedem Gemeindeamt oder digital über die Webseite des Innenministeriums mit der ID Austria möglich. Alle Informationen sind unter www.orf-volksbegehren.at zu finden.