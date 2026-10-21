FPÖ – Brucker: SPÖ-Taucher verharmlost NS-Gräuel im Wiener Gemeinderat – Vergleich mit Reichsprogromnacht ist ein ungeheuerlicher Skandal

Wien (OTS) -

Im heutigen Wiener Gemeinderat hat SPÖ-Klubobmann Josef Taucher in einem Zwischenruf die Gräuel des Nationalsozialismus verharmlost. Anlass war die Debatte zur WirtschaftsAgentur Wien. FPÖ-Gemeinderat Andreas Bussek hatte zuvor darauf hingewiesen, dass es unverschämt sei, die FPÖ von Seiten der SPÖ für Ausschreitungen verantwortlich zu machen – auch für den Fall, dass das Wiener Rathaus brennen würde. Daraufhin rief Taucher dazwischen: „Wenn es brennt wie in der Reichskristallnacht.“

Taucher bestätigte anschließend in einer eigenen Wortmeldung selbst, dass er von der Kristallnacht gesprochen habe. Er verwendete dabei den NS-Euphemismus „Reichskristallnacht“ statt der korrekten Bezeichnung Reichspogromnacht bzw. Novemberpogrome. Der Gemeinderatsvorsitzende Thomas Reindl kam der sofortigen Forderung der FPÖ nach Sitzungsunterbrechung, Ordnungsruf und Sonderpräsidiale nicht nach.

„Diese skandalöse Entgleisung von Taucher muss zu sofortigen Konsequenzen führen. Wer die Reichspogromnacht als Vergleichsmaßstab für politische Auseinandersetzungen heranzieht und dabei noch den verharmlosenden NS-Begriff verwendet, hat die Gräuel des Nationalsozialismus eindeutig relativiert. Das ist keine Ausrutscher-Rhetorik, das ist eine bewusste Verharmlosung historischer Verbrechen – und nach dem Verbotsgesetz auch strafrechtlich relevant“, erklärte FPÖ-Wien-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker.

Brucker weiter: „Wir fordern eine sofortige Stellungnahme und eine eindeutige Entschuldigung von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Taucher ist als Gemeinderat und Klubobmann der SPÖ nicht mehr tragbar. Sein Rücktritt ist unausweichlich. Wer so spricht, hat im Wiener Rathaus nichts mehr verloren.“