ORF holt mit Eurovision Song Contest vier Auszeichnungen bei den Eyes & Ears Awards 2026

Wien (OTS) -

Der Eurovision Song Contest 2026 war mit mehr als 130 Millionen Zuseherinnen und Zusehern auf der ganzen Welt und mehr als 2,75 Milliarden Aufrufen in den Social Media ein enormer Erfolg für den ORF. Dies belegen auch zahlreiche Preise, mit denen der ORF bisher für die Veranstaltung des 70. Song Contest ausgezeichnet wurde. Seit gestern, dem 20. Oktober, zählen vier weitere begehrte Trophäen der Medienbranche dazu: Der ORF konnte bei den Eyes & Ears Awards 2026 sowohl in der Kategorie „Best Studio Design“ als auch in der Kategorie „Best Musical Composition“ Gold gewinnen. Silber gab es für die Social-Media-Produktion „No Bag Policy“ in der Kategorie „Best Social Media Spot“ und Bronze in der Kategorie „Best Creative Use of Technology” für die Zusammenarbeit mit dem Kamerapartner ARRI.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Ich freue mich für den ORF und das Team des Eurovision Song Contest über die verdiente Auszeichnung mit vier Eyes & Ears Awards. Egal ob Event, Show, Technik, Marketing oder Kommunikation – alle Gewerke des Eurovision Song Contest haben reibungslos ineinandergegriffen und eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, auf die ganz Österreich stolz sein kann und die uns allen in schöner Erinnerung bleiben wird. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern recht herzlich zu dieser wunderbaren Teamleistung.“

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026: „Ich bin wahnsinnig stolz auf die positive Resonanz, die der ESC 2026 weltweit ausgelöst hat und nach wie vor auslöst. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir uns erste Gedanken über die Umsetzung, die Host City und die Bühne gemacht haben. Inzwischen liegt dieser riesengroße Event bereits Monate zurück. Es freut mich umso mehr, dass unser gesamtes Team nun auch in Form von Preisen und Auszeichnungen die verdiente Anerkennung erhält. Es zeigt, welch große gemeinsame Meisterleistung die Veranstaltung des Song Contest war. Dafür bin ich allen sehr dankbar. Meinem gesamten Team, unseren Partnern, der EBU und der Host City Wien.“

Die Internationalen Eyes & Ears Awards zeichnen herausragende und kreative Leistungen in den Bereichen Design, Promotion, Digitales und Markenkommunikation innerhalb der audiovisuellen Medienbranche aus. Verliehen werden sie vom Branchenverband Eyes & Ears of Europe. Am 20. Oktober 2026 zeigte Eyes & Ears of Europe zum 28. Mal die besten Produktionen des Jahres und prämierte Kreativteams mit den Internationalen Eyes & Ears Awards.

Preisregen für ESC 2026

Der Eurovision Song Contest 2026 wurde schon mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Darunter etwa zusammen mit dem deutschen Kamerapartner ARRI mit dem EBU Excellence in Media Award, für das beliebte Maskottchen Auri in der Kategorie „Best Brand Mascot“ mit dem TITAN Brand Award oder in sogar drei Kategorien mit den MUSE Creative Awards in Gold. Letztere ehrten den ORF und das ESC-Team für die integrierte Marketingkampagne rund um den Song Contest mit dem Award für „Integrated Marketing Campaign“, für das Social-Media-Reel „No Bag Policy“ mit dem Award für die Kategorie „Video – Safety“ und für den gesamten Event über die Live-Shows hinweg in der Kategorie „Event – Entertainment“. Einen weiteren Preis konnte indes Jörg Scheiblhofer als zuständiger Chief Information Security Officer des ORF abräumen. Er wurde im Rahmen des in Wien stattfindenden CIS Compliance Summit 2026 mit einem Sonderpreis als „CISO of the Year“ geehrt. Bereits gewonnen hat der ORF auch die Confare LivinIT Trophy. Ausgezeichnet wurden dabei die Leistungen im Bereich der IT-Infrastruktur, die die höchste Bandbreite und Zuverlässigkeit bei internationalen Live-Großevents garantierte. Darüber hinaus wurde der ORF – unter anderem für die Drums Awards – in wichtigen Kategorien für weitere Preise nominiert.

Die Erfolgsstory des Eurovision Song Contest 2026

Der Eurovision Song Contest erreichte 131 Millionen Zuseherinnen und Zuseher in 35 gemessenen TV-Märkten. In rund einem Drittel dieser Märkte konnten Reichweitenzuwächse verzeichnet werden. Auch in Österreich erzielte der Eurovision Song Contest 2026 Rekordwerte. Das Grand Final erreichte durchschnittlich rund 1,6 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, bei einem Marktanteil von bis zu 75 Prozent 12+ bzw. 91 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen.

Besonders bei jungen Zielgruppen und auf digitalen Plattformen war der Eurovision Song Contest 2026 in Wien ein voller Erfolg, denn der ESC hat sich zu einem ganzjährigen globalen Unterhaltungsphänomen entwickelt. Über mehrere Plattformen hinweg begeisterte der Eurovision Song Contest Fans in aller Welt, wobei die Interaktionen zwischen dem 1. Januar und dem 30. Mai 2026 (zwei Wochen nach dem Grand Final) neue Höhen erreichten. So erzeugten offizielle Eurovision-Inhalte in diesem Zeitraum mehr als 2,75 Milliarden Aufrufe (TikTok, Instagram, YouTube und Facebook). Über die Show-Woche hinweg (11. bis 17. Mai) verzeichneten die digitalen Kanäle des Eurovision Song Contest über 39,3 Millionen Interaktionen und übertrafen damit die Vorjahreszahl von 39,1 Millionen.

Auch der ORF erreichte im Online-Bereich Rekordwerte. Mit mehr als 450 Content Pieces erzielte der ORF auf seinen Social-Media-Kanälen rund 100 Millionen Views. Das prämierte Social-Media-Reel „No Bag Policy“ erreichte als gutes Beispiel mehr als 650.000 verifizierte Aufrufe. Die ESC-Live-Streams und -Videos verbuchten seit 24. April 66 Millionen Nutzungsminuten in Österreich. Storys, Live-Ticker und Hintergrundberichte auf https://songcontest.ORF.at und im gesamten ORF.at-Network erzielten mehr als 13 Millionen Page Impressions. Auf https://debatte.ORF.at diskutierten Fans live mit und setzten über 14.000 Postings ab. Mehr als 1.900 Kurztextbeiträge gingen im Rahmen von „TXT meets ESC“ im ORF TELETEXT on air.

Nicht nur die Reichweiten zeigen das große Interesse am ESC 2026 in Wien: Mehr als 97.000 Besucher:innen waren bei allen neun Shows (davon drei Live-Shows) in der Wiener Stadthalle dabei. Im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz, der offiziellen Fanzone des ESC 2026, konnten in der gesamten ESC-Woche rund 150.000 Besucher:innen begrüßt werden. Im EuroClub im PraterDOME feierten rund 16.000 Gäste – Fans, Künstler:innen, Delegationen und Pressevertreter:innen – die größte Musikshow der Welt. Das Eurofan House im Wien Museum zog mit Talks, Presseformaten und Bühnenprogramm 23.400 Besucher:innen an. Und insgesamt 1.000 – nationale und internationale – akkreditierte Journalistinnen und Journalisten verfolgten im Pressezentrum in der Wiener Stadthalle, das auch als Treffpunkt für Medienvertreter:innen und Artists diente, die Live-Shows und die täglichen Pressekonferenzen.