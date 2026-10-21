FPÖ – Darmann zu Gstöttner: „ÖVP hat bisher jede Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts abgelehnt!“

Wien (OTS) -

Volkspartei blockiert seit Jahren jede echte Verschärfung im Parlament – Karner, Gödl und Co. sind für Pass-Verramschung mitverantwortlich

Als „peinlichen und durchschaubaren Versuch, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen“ bezeichnete heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann die jüngsten Aussagen von ÖVP-Generalsekretär Gstöttner, wonach die Volkspartei beim Thema Staatsbürgerschaft angeblich hart bleibe. Für Darmann sei diese Selbstinszenierung angesichts der tatsächlichen Politik der ÖVP in der Verlierer-Koalition schlichtweg nicht ernst zu nehmen.

„Die ÖVP stemmt sich im Parlament seit Jahren vehement gegen jede von uns Freiheitlichen geforderte, dringend notwendige Verschärfung des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes. Dieses mediale Muskelspiel von Gstöttner ist höchstens peinlich, aber sicher kein Beitrag zum Schutz unserer Heimat!“, stellte Darmann klar.

Der freiheitliche Sicherheitssprecher erinnerte daran, dass es ÖVP-Innenminister Karner, ÖVP-Klubobmann Gödl und deren Fraktionskollegen gewesen seien, die sämtliche Initiativen der FPÖ im Nationalrat systematisch blockiert hätten. „Karner, Gödl und Co. haben unsere Anträge auf eine deutliche Verschärfung der Staatsbürgerschaftsvergabe im Innenausschuss und im Plenum immer wieder abgelehnt, schubladisiert, vertagt und öffentlich schlechtgeredet. Während die ÖVP über die Medien den starken Mann markiert, winkt sie in der Realität Rekord-Einbürgerungen von Syrern und Afghanen durch und macht den österreichischen Pass zum Ramschartikel. Wer im Parlament konsequent gegen die Trennung von Asyl und Staatsbürgerschaft stimmt, betreibt selbst das Geschäft der Einbürgerungsindustrie“, führte Darmann weiter aus.

Es reiche längst nicht mehr aus, nur den Status quo zu verwalten, während die Folgen der jahrelangen Massenzuwanderung das Land überrollen würden. Zudem sei die Ahnungslosigkeit des neuen ÖVP-Generalsekretärs bezeichnend für den Zustand der Kanzlerpartei: „Vielleicht liegt das erschreckend mangelnde Wissen um die massiven Probleme und Zusammenhänge rund um das Asyl-Katastrophenjahr 2015 ja auch einfach daran, dass die ÖVP keinen eigenen Abgeordneten mehr für diesen Posten gefunden hat und der nun vorgeschickte Mitarbeiter von Kanzler Stocker mit den damaligen Sachverhalten schlichtweg nicht vertraut ist. Die ÖVP feiert sich dafür, keine neuen Erleichterungen einzuführen, lässt aber gleichzeitig zu, dass die Asylwelle von 2015 jetzt direkt in die Staatsbürgerschaft und damit dauerhaft in unser Sozialsystem und die Wahlkabinen spült. Das ist kein Schutz unseres höchsten Gutes, sondern organisierter Staatsbürgerschafts-Ausverkauf! Wir Freiheitliche fordern ein Ende dieser schwarzen Heuchelei, einen sofortigen Einbürgerungsstopp für Asylanten, eine massive Anhebung der Wartefristen und endlich eine rigorose Abschiebeoffensive statt falscher Sonntagsreden vor dem Nationalfeiertag!“, betonte Darmann abschließend.