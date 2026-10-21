MIPCOM 2026: ORF-Qualitätsinhalte überzeugen neue Kunden und bestehende Partner

Wien (OTS) -

Von der MIPCOM 2026 kehrt das Content-Sales-International-Team der ORF-Enterprise unter der Leitung von Armin Luttenberger mit erfreulichen Abschlüssen und neuen Partnern zurück, die erstmals in ihrer Geschichte auf die ORF-Qualitätsinhalte setzen. Zusätzliche Verwertungsfenster unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage nach rot-weiß-roter Fiction, beliebten Krimimarken, ausgewählten Katalogtiteln und dem renommierten Factual-Programm von ORF-„Universum Nature“ und ORF-„Universum History“. Die ORF-Enterprise konnte The Walt Disney Company in Portugal und Canal+ in Österreich als Neukunden gewinnen und erweitert damit ihr globales Partnernetzwerk um namhafte Medienmarken. Aktuelle Vereinbarungen mit Unternehmen in Nordamerika, Asien und Europa erstrecken sich über Broadcaster-, Streaming-, FAST-, Home-Entertainment- und Bordunterhaltungsplattformen.

Die jüngsten Lizenzvereinbarungen werden sowohl mit großen Rundfunkveranstaltern, Pay-TV-Anbietern und FAST-Diensten als auch mit Home-Entertainment- und Bordunterhaltungsplattformen geschlossen. Durch sie erreichen ORF-Erfolgsformate wie „Tatort“, „Soko Kitzbühel“, „Biester“, „Der Superfisch – Wie der Lachs die Welt bewegt“, „Mission Seeotter – Rettung für Kaliforniens Kelpwälder“, „Kroatiens Küste – Endlos und wild“ oder „Zealandia“ neue Seherinnen und Seher rund um den Globus. Auch die erstmalige österreichisch-portugiesische Kooperations-Serie „Jones“ verzeichnet erste Verkaufserfolge.

„Dass ORF-Produktionen international gefragt sind, ist eine Auszeichnung für die Qualität der Programme und für die Arbeit all jener, die sie möglich machen. Der ORF steht für starke österreichische Inhalte, die ihr Publikum hierzulande erreichen und zugleich über Österreich hinaus bestehen können. Diese internationale Sichtbarkeit ist Teil unseres Anspruchs und stärkt den Medien- und Produktionsstandort Österreich“, hebt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hervor.

„Mit der erfolgreichen internationalen Vermarktung schafft die ORF-Enterprise Sichtbarkeit und Mehrwert für den Film- und Produktionsstandort auf internationaler Ebene. Die aktuellen Vereinbarungen zeigen, wie unverwechselbares öffentlich-rechtliches Programm aus Österreich in unterschiedlichen geografischen Regionen, Genres und Verbreitungsformen sein kann. Auf der MIPCOM 2026 trifft überzeugendes Storytelling auf die richtige kommerzielle Strategie: Die internationalen Lizenzierungen sind für die ORF-Enterprise ein wichtiger Wachstumstreiber und ein Beweis für die Leistungen der heimischen Film- und Produktionswirtschaft – auch in herausfordernden Zeiten“, fasst ORF-Enterprise-CEO Matthias Seiringer zusammen.

ORF-Fiction ist bei Bestands- und Neukunden gleichermaßen beliebt

„Während neue Partnerinnen und Partner die Fiction-Qualität der ORF-Originals entdecken, setzen langjährige Kunden verstärkt auf die hochwertigen Factual-Formate – rechtzeitig vor dem 40. Geburtstag der mehrfach ausgezeichneten Naturfilm-Marke ORF-‚Universum Nature‘. Mit dieser Kombination können wir internationalen Käuferinnen und Käufern sowohl unverwechselbare neue Produktionen als auch vertrauenswürdige Sendungsmarken mit langfristigem Publikumswert anbieten“, berichtet Armin Luttenberger, Head of Content Sales International der ORF-Enterprise.

Das Fiction-Portfolio der ORF-Enterprise, bestehend aus neuen Produktionen, etablierten Formaten und langlebigen Katalogmarken, gewinnt international weiter an Beliebtheit. Erstmals schließt The Walt Disney Company in Portugal eine Vereinbarung mit der ORF-Enterprise und lizenziert zehn Folgen der Erfolgsreihe „Tatort“.

Ebenfalls neu im Kundenstamm von Content Sales International der ORF-Enterprise ist Canal+ in Österreich. Zum Auftakt der Zusammenarbeit wird ein umfangreiches Fiction-Paket lizenziert, das zahlreiche österreichische Fernsehklassiker wie „Kottan ermittelt“ und „Kaisermühlen Blues“ enthält. Ergänzt wird das Paket um „Kafka“, „Weber & Breitfuß“, neun Staffeln von „Vier Frauen und ein Todesfall“, „Der Fall der Gerti B.“, ausgewählte Crime-Movies, „Im Schatten der Angst“ sowie die erste Staffel von „Alles Finster“.

Global Series Network baut die Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise aus und strahlt die Staffeln 18 bis 20 von „Soko Kitzbühel“ in den Vereinigten Staaten und Kanada aus. Die gefeierte österreichisch-portugiesische Dramaserie „Jones“ wird in Irland und im Vereinigten Königreich zu sehen sein.

„Tatort“-Fans im deutschsprachigen Raum können sich auf eine DVD-Box von Fernsehjuwelen mit den besten Fällen des langjährigen Ermittlerduos Fellner und Eisner freuen, das mit Jahresende den Dienst quittiert.

Essenziell in der internationalen Vermarktungsstrategie der ORF-Enterprise bleibt die Katalogauswertung langlebiger Erfolgsformate. Für den deutschen Krimikanal hat sich Mainstream Media „Die Detektive“ sowie ein „Tatort“-Paket mit 26 Episoden gesichert. Samsung TV Plus wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem „Die Detektive“, „Altes Geld“, „Kebab mit Alles“ oder „Polt“ ins Angebot aufnehmen.

„Tatort“ zählt zu den Exportschlagern in die skandinavischen Länder. TV2 Denmark bekundete auf der diesjährigen MIPCOM aufgrund des großen Publikumserfolgs Interesse an einer erneuten Lizenzierung von 18 Filmen.

Premium-Factual-Formate zählen zu den Bestsellern

Das Factual-Portfolio der ORF-„Universum Nature“ und ORF-„Universum History“ trifft auf der diesjährigen MIPCOM auf hohes Interesse und findet neue Verbreitungswege.

Der öffentlich-rechtliche portugiesische Sender RTP entscheidet sich für ein umfangreiches Programmpaket, das neben der ersten Staffel von „Biester“ auch „Der Superfisch – Wie der Lachs die Welt bewegt“, „Mission Seeotter – Rettung für Kaliforniens Kelpwälder“, „Saalbach-Hinterglemm – Wo sich Natur und Mensch begegnen“, „Südtirol – Das Land in der Mitte“, „Kroatiens Küste – Endlos und wild“, „Apex Alley – Urzeit-Räuber aus der Tiefe“, „Seychellen – Der Smaragd-Archipel“, „Zealandia“ und „Wilde Abruzzen – Naturjuwel im Herzen Italiens“ umfasst.

RAI in Italien verlängert die Lizenz für „Elisabeth – Kaiserin auf der Flucht“ und bestätigt damit das anhaltende Interesse an der Dokumentation und einer der bekanntesten Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte.

Seherinnen und Seher von Canal+ in Polen können sich in nächster Zeit auf „Connemara – Irlands wilde Schönheit“ und „Mission Seeotter – Rettung für Kaliforniens Kelpwälder“ freuen, während Canal+ France beide Teile von „Wüstenkönige – Die Löwen der Namib“ und „Der sibirische Tiger – Seele der russischen Wildnis“ zeigen wird. RTBF wird in Belgien „Mission Seeotter – Rettung für Kaliforniens Kelpwälder“ zur Ausstrahlung bringen.

PTS Taiwan wird im ORF-„Universum Nature“-Katalog der ORF-Enterprise fündig und lizenziert „Mythos Transsilvanien – Draculas geheime Wildnis“, „Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“ sowie „Unbekannte Südsee“.

Für den deutschen Sprachraum entscheidet sich High View Media für eine Auswahl an Bergdokumentationen. National Geographic Channels International erwirbt „Steile Welt – Zwischen Abgrund und Zuflucht“, nachdem kurz zuvor bereits „Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“ und „Guatemala – Die heiligen Tiere der Maya“ lizenziert wurden. Zur bevorstehenden Weihnachtszeit wird der BR „Zauberhafte Weihnacht“ ausstrahlen.

ORF-Inhalte erreichen das Programm auf neuen Bildschirmen und in neuen Umfeldern

Um mit dem Bordunterhaltungsangebot der Deutschen Bahn auf Schiene zu gehen, entscheidet sich Endava für ein größeres Paket mit den ersten Staffeln von „School of Champions“ und „Biester“ sowie „Kroatiens Küste – Endlos und wild“, „Triest – Stadt der vielen Namen“ und „Neue Waffen gegen Krebs – Länger leben durch bessere Therapie“. In Österreich setzen Austrian Airlines und die ÖBB die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ORF-Enterprise fort und nehmen weitere Programme in ihr Unterhaltungsangebot auf.

Über den Wolken erobern ORF-Produktionen außerdem die Bordprogramme von Air China, Hainan Airlines und Oman Air. Fluggäste können künftig „Das Meer im Blick – Küstenstraßen in Norwegen und Spanien“, „Saalbach-Hinterglemm – Wo sich Natur und Mensch begegnen“ und „Triest – Stadt der vielen Namen“ wählen. Hainan Airlines serviert den ersten Teil von „Wildes Griechenland“ im Bordprogramm und bei Oman Air sind ausgewählte Folgen von „Tage, die es nie gab“ zu sehen.

Die Kultsendung „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ wird von Indigenius in der südafrikanischen Adaption nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2025 in einer dritten und vierten Staffel fortgesetzt.

„Die internationale Distribution ist eine wichtige Erweiterung der Produktionswertschöpfungskette“, ist Nina Keidies (Film in Austria, Austrian Business Agency) überzeugt. „Wenn österreichische Geschichten, Talente und Schauplätze vom Publikum auf der ganzen Welt gesehen werden, stärken sie den Ruf des gesamten Produktionsökosystems. Internationale Märkte wie die MIPCOM schaffen daher Sichtbarkeit nicht nur für einzelne Programme, sondern für Österreich als kreativen, hochqualifizierten und wettbewerbsfähigen Produktionsstandort und können den Weg für zukünftige Partnerschaften, Koproduktionen und Investitionen ebnen.“

Ein Katalog für das internationale Publikum

Die aktuellen Abschlüsse der ORF-Enterprise bestätigen die kommerzielle Strategie in der internationalen Content-Vermarktung. Die Kombination aus neuen, hochwertigen Produktionen mit langjährigen Erfolgsformaten und ein umfangreicher Katalog mit langlebigen Titeln, die in innovativen Ausspielformen neue Relevanz gewinnen, ergibt ein international stark nachgefragtes Portfolio, das perfekt auf die Anforderungen der Medienwelt von morgen zugeschnitten ist.

Mit hochwertigen Natur- und Geschichtsdokumentation über Krimi, Drama und Komödie bis hin zu Factual Entertainment vermarktet die ORF-Enterprise ein Premium-Portfolio, das seine Anziehungskraft bereits beim heimischen Publikum unter Beweis gestellt hat. Die ORF-Produktionen überzeugen international durch Themen, Charaktere und Produktionswerte, die global gefragt sind.

Über Content Sales International der ORF-Enterprise

Content Sales International (CSI) ist die international tätige Content-Vertriebsorganisation der ORF-Enterprise, des Vermarktungsunternehmens des öffentlich-rechtlichen ORF-Medienkonzerns. Das weltweit vernetzte Team vermarktet sowohl ORF-Produktionen als auch Werke unabhängiger Produktionsfirmen. Das Portfolio umfasst Dokumentationen, Spielfilme und Serien sowie Kinder- und Musikprogramme. Das Angebot richtet sich an Medienunternehmen weltweit und schließt auch die Lizenzierung von Programmausschnitten und Archivinhalten ein. Unter anderem zeichnet die ORF-Enterprise für die erfolgreiche Platzierung der vielfach ausgezeichneten ORF-„Universum“-Dokumentationen sowie beliebter fiktionaler ORF-Originals verantwortlich. Content Sales International der ORF-Enterprise trägt zur Realisierung multinationaler Koproduktionen und Projekte bei, engagiert sich in der International Academy of Television Arts and Sciences (iEmmys®) sowie den relevanten internationalen Content- und Programmessen MIPCOM, Avant Première, Sunny Side of the Doc, Jackson Wild Summit, World Television Festival etc.). Content Sales International ist damit ein wesentliches Bindeglied zwischen der österreichischen und weltweiten Medienbranche. Ein eigener Musikverlag samt Label sowie die ORF-Musiclibrary ergänzen die Aktivitäten der ORF-Enterprise in diesem Segment. Weitere Informationen auf https://contentsales.ORF.at und https://musikverlag.ORF.at

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