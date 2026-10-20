Shoppen bevor der Trubel beginnt: Designer Outlet Parndorf öffnet samstags neu schon um 8:30 Uhr

Parndorf/Wien (OTS) -

Ab 27. Oktober 2026: Montag bis Freitag von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet

Early Bird Shopping: 31. Oktober 2026 bis 9. Januar 2027, samstags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Zusätzlich länger offen bei Shoppingevents wie Late Night Shopping Days oder Black Friday Days

Mehr Flexibilität für den Weihnachtseinkauf und darüber hinaus: Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf erweitert seine Öffnungszeiten. Ab 27. Oktober ist das Center von Montag bis Freitag regulär von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet – für alle, die ihre Einkäufe gern bequem nach der Arbeit oder am Abend erledigen, um dem Shoppingtrubel in der Vorweihnachtszeit zu entgehen.

Early Bird Shopping: Samstags schon ab 8:30 Uhr

Die ruhigste Zeit des Shoppingtags gehört ab sofort den Frühaufsteherinnen und Frühaufstehern: Ab Samstag, 31. Oktober, öffnet das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf als einziges Shoppingcenter in der Region jeden Samstag bereits um 8:30 Uhr und damit bis zum 9. Jänner 2027 eine halbe Stunde früher als bisher. Wer früh kommt, startet entspannt in den Tag: in Ruhe stöbern, anprobieren, sich beraten lassen und mit einem Kaffee in der Hand durch die Gassen des Designer Outlets schlendern. Fast 10 Stunden bis Samstag 18:00 Uhr stehen die rund 160 Shops von internationalen Designer- und Lifestylemarken mit aktuellen Looks, Accessoires und Geschenkideen zu attraktiven Outletpreisen – immer bis zu -70% – offen.

Großzügige Öffnungszeiten als Serviceplus

Ein angenehmes und unkompliziertes Einkaufserlebnis steht im Mittelpunkt der Customer Experience im Designer Outlet Parndorf. Dazu zählen die vielfältige Markenauswahl, gute Erreichbarkeit mit Bus, Bahn oder dem eigenen Auto, großzügige Parkmöglichkeiten und flexible Öffnungszeiten. Bei besonderen Shoppingevents wie den Late Night Shopping Days oder Black Friday Days gelten an ausgewählten Tagen zusätzlich erweiterte Öffnungszeiten an Wochentagen ebenfalls bereits um 8:30 Uhr.

Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf:

„Die Vorweihnachtszeit ist für viele die hektischste Zeit des Jahres. Genau deshalb wollen wir unseren Gästen etwas schenken, das in diesen Wochen besonders wertvoll ist: Zeit und Ruhe. Ab 27. Oktober haben wir deshalb von Montag bis Freitag bis 21:00 Uhr geöffnet – ideal für alle, die ihren Einkauf nach Feierabend erledigen möchten. Mit dem Early Bird Shopping von 31. Oktober bis einschließlich 9. Januar öffnen wir zusätzlich samstags schon um 8:30 Uhr. Großzügige Öffnungszeiten sind für uns ein wesentlicher Servicefaktor und ein wichtiger Teil unseres Anspruchs, als Shoppingdestination immer einen Schritt voraus zu sein.“

Weitere Informationen unter www.designeroutletparndorf.at