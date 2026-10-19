„III Tage ORF III“ rund um den Nationalfeiertag: 15-jähriges Senderjubiläum mit Best of und Neuproduktionen

Wien (OTS) -

Seit dem Senderstart am Nationalfeiertag 2011 steht ORF III Kultur und Information für ein vielfältiges Programm rund um Österreichs Kultur, Geschichte und Gegenwart. Zum 15-jährigen Jubiläum lädt der Sender von 24. bis 26. Oktober 2026 unter dem Motto „III Tage ORF III“ zu einer besonderen Programmreise durch 15 erfolgreiche Jahre ein. Mit ausgewählten Publikumshits, neuen Dokumentationen, musikalischen Highlights und jeder Menge Sachen zum Lachen aus Kabarett und Kleinkunst feiert ORF III die Vielfalt des heimischen Kultur- und Informationsangebots.

15 Jahre Programmvielfalt an drei Tagen

Tagsüber stehen Höhepunkte der TV-Formate „Land der Berge“, „Heimat Österreich“ und „Landleben“ (vormittags), ausgewählte „zeit.geschichte“-Dokumentationen (nachmittags) sowie Highlights aus Kabarett und Kleinkunst (am Vorabend) auf dem Spielplan. Die Hauptabende bieten besondere Jubiläumsproduktionen und neue Ausgaben beliebter Erfolgsformate.

Am Samstag, dem 24. Oktober, präsentiert „zeit.geschichte“ um 20.15 Uhr die zweiteilige Neuproduktion „Österreich, deine Generationen – Die Babyboomer“. Prominente wie u. a. Skilegende Franz Klammer, Schauspielerin Erika Deutinger und Kabarettist Andreas Vitásek erzählen ebenso wie Menschen abseits der Öffentlichkeit von ihrer Kindheit, Jugend und den prägenden Erfahrungen der Babyboomer-Generation. Private Fotos, historische Aufnahmen und persönliche Geschichten zeichnen ein lebendiges Bild des gesellschaftlichen Wandels in Österreich. Anschließend blickt Lou Lorenz-Dittlbacher in „50 Jahre ‚Club 2‘ – Die legendäre Couch“ (um 21.55 Uhr) gemeinsam mit Chris Lohner, Barbara Rett, Florian Scheuba und Peter Huemer auf jenes Fernsehformat zurück, das die österreichische Diskussionskultur nachhaltig geprägt hat.

Am Sonntag, dem 25. Oktober, stehen um 20.15 Uhr „Erlebnis Bühne – Unsere schönsten Momente“ auf dem Programm: Barbara Rett präsentiert die bewegendsten, überraschendsten und humorvollsten Bühnenhighlights aus 15 Jahren – von kuriosen Opernmomenten über herausragende Stimmen bis zu unvergesslichen Konzert- und Open-Air-Erlebnissen. Anschließend zeigt ORF III eine der erfolgreichsten „Erlebnis Bühne“-Produktionen: „Das große Staatsopern-Air 2025“ (21.30 Uhr) mit musikalischen Höhepunkten sowie internationalen Opernstars aus dem Wiener Burggarten.

Der Nationalfeiertag am Montag, dem 26. Oktober, verbindet österreichische Zeitgeschichte mit Kultur und Ratespaß. Dokumentationen der Reihe „Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten“ (ab 11.40 Uhr) lassen prägende Jahrzehnte Revue passieren, während „Österreich – Die ganze Geschichte“ (ab 14.15 Uhr) zentrale Kapitel der heimischen Vergangenheit beleuchtet. Um 16.40 Uhr präsentiert Gerald Fleischhacker „15 Jahre ORF III – Best Of Tafelrunde“. Die humorvolle Rückschau vereint Highlights aus mehr als 100 Sendungen mit Publikumslieblingen wie Alex Kristan, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Gernot Kulis, Lydia Prenner-Kasper, Angelika Niedetzky, Aida Loos, Thomas Maurer, Florian Scheuba, Malarina u.v.m. Um 20.15 Uhr folgt eine neue Ausgabe des Erfolgsformats „Die goldene Reblaus – Das ORF III Heurigenquiz“: Kristina Sprenger und Lukas Maierhofer begrüßen Sängerin und Wiener Original Jazz Gitti sowie Kabarettist Clemens Maria Schreiner zum unterhaltsamen Duell rund um Wissen, Geschicklichkeit und Austropop.

Jubiläum im Jubiläum: 3.500. Ausgabe „Kultur Heute“ am 23. Oktober

Bereits am Freitag, dem 23. Oktober, feiert „Kultur Heute“ die 3.500. Ausgabe. Seit dem Senderstart ist das Kulturmagazin fixer Bestandteil des ORF-III-Programms. Das „Kultur Heute“-Team blickt in einer Spezialsendung auf 15 Jahre zurück und präsentiert spannende Gäste, besondere Begegnungen und die lustigsten Momente.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.orf.at/program/orf3/ abrufbar.