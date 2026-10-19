Der ORF am Nationalfeiertag mit 13 Stunden Feiertagsprogramm in ORF 2

Wien (OTS) -

Beinahe so traditionell wie der Nationalfeiertag selbst ist das entsprechend üppige ORF-Programmangebot rundherum: Allein in ORF 2 stehen rund 13 Stunden Sendezeit im Zeichen Österreichs und seiner Menschen – vom „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“ um 9.10 Uhr über eine „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ (10.45 Uhr), die Fit-Aktion „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ (13.25 Uhr) oder die „Austria 26“-Gala bis zur Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“. Auch ORF III widmet sich anlässlich des 15. Geburtstags des Senders am 26. Oktober dem Nationalfeiertag. ORF ON begleitet den Schwerpunkt u. a. mit einer Vorstellung aller „9 Plätze – 9 Schätze“-Finalisten, und auch Ö3 mit dem „Ö3 Musik-Nationalfeiertag“ sowie FM4, das ganz im Zeichen österreichischer Musik steht, widmen sich dem Feiertag.

9.10 Uhr, ORF 2

Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL

Unter dem Motto „Partnerschaft mit Herz: Bundesheer und LICHT INS DUNKEL“ lud das Österreichische Bundesheer im Mai 2026 zu einem abwechslungsreichen Programm in die Stadthalle Graz ein. Sieben österreichische Militärmusiken sowie die Trachtenmusikkapelle Ottendorf an der Rittschein präsentierten traditionelle Blasmusik mit modernen Showelementen und choreografischen Darbietungen. Als Special Guests stellten sich Austropop-Legende Christian Kolonovits sowie Rockmusiker und Musikproduzent Ewald Pfleger zusammen mit der Opus Band und den Schick Sisters in den Dienst dieser Benefizveranstaltung. Weitere Gäste waren Sopranistin Julia Wisniewski, Harmonikaspieler Jonas Lazarus und Panflötenvirtuose Wolfgang Niegelhell. Durch den Abend führten Kathrin Ficzko und Norbert Oberhauser.

10.45 Uhr, ORF 2

„ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“

Es ist der jährliche Höhepunkt der Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz: die Angelobung der Rekruten und Rekrutinnen. Den Treueeid auf die Republik Österreich legen die Rekrutinnen und Rekruten nach etwa vier Wochen Grundausbildung ab. Das am Nationalfeiertag vor dem Oberbefehlshaber und der Staatsspitze zu tun, ist zusätzlich besonders. Aber was bedeutet es heute, „das Vaterland, die Republik Österreich und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen“, angesichts der volatilen Weltlage und einem seit fast fünf Jahren tobenden Krieg in der Ukraine, etwas mehr als 1.000 Kilometer Luftlinie von Österreich entfernt? Dem geht eine von Rebekka Salzer präsentierte „ZIB Spezial“ nach, u. a. mit Schaltungen auf den Heldenplatz, der Live-Übertrtagung der Angelobung und Analysen im Studio.

13.25 Uhr, ORF 2

WIR BEWEGEN ÖSTERREICH live vor dem Wiener Burgtheater

Live vom Wiener Burgtheater kommt heuer wieder die „ORF Fit Aktion: WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ – am Montag, dem 26. Oktober, um 13.25 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON. Eva Pölzl begrüßt zahlreiche Gäste aus Sport, Politik und Unterhaltung und führt durch die Sendung. Ein Highlight ist die Bewegungseinheit „Fit mit den Stars“ mit Corinna Kamper-Campisi, bei der alle Teilnehmer:innen und die Zuseher:innen zu Hause gemeinsam aktiv werden können. Auch die Paralympics-Stars Andreas Onea und Nico Langmann sind mit dabei: Sie mischen sich bei den Aktivitätsstationen des Bundesheeres und von Fit Sport Austria unter die Menge, probieren Bewegungsangebote aus und sprechen mit den Besucherinnen und Besuchern. Darüber hinaus gibt es Live-Schaltungen in alle neun Bundesländer, die einen Blick auf die vielfältigen Bewegungsangebote in ganz Österreich werfen.

14.50 Uhr (und als Wiederholung um 0.20 Uhr), ORF 2

Der Bockerer II – Österreich ist frei

Im zweiten Film des preisgekrönten TV-Mehrteilers „Der Bockerer“ mit dem Titel „Österreich ist frei“ ist Karl Merkatz in der Titelrolle zu sehen, wenn er den herrschenden Mächten im besetzten Wien der Nachkriegsjahre auf charmant-trotzige Weise Paroli bietet. Der legendäre erste „Bockerer“ aus dem Jahr 1981 ist bereits am 25. Oktober um 14.20 Uhr in ORF 2 zu sehen.

16.30 Uhr (und als Wiederholung um 23.55 Uhr), ORF 2

Austria 26 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres 2026

Zum mittlerweile 23. Mal kürt „Die Presse“ die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres. Nominiert sind mehr als 35 Frauen und Männer, die in ihrem jeweiligen Bereich Herausragendes geleistet haben – mit neuen Ideen, Geduld, persönlichem Engagement und oft auch gegen Widerstand.

17.35 Uhr, ORF 2

Im Wandel der Zeit – 3 Familien – 3 Generationen (Folge 4)

Drei Salzburger Familien, drei Generationen und drei unterschiedliche Lebenswelten: Eisenbahn, Eismacherei und ein international erfolgreiches Familienunternehmen. Auch die vierte Folge dieser Dokumentationsreihe des ORF Salzburg porträtiert Vielfalt, Lebensqualität und Familien, die das Land seit Generationen prägen. Die drei Familien erzählen von Zusammenhalt, Tradition, Pioniergeist und dem Mut zu neuen Wegen in Zeiten der gesellschaftlichen Veränderung, des technischen Fortschritts und der neuen Lebensentwürfe jeder Generation. Ihre Geschichten öffnen eine generationenübergreifende Zeitreise durch Arbeits- und Lebenswelten im Wandel.

19.00 Uhr, ORF 2

„Österreich-Bild am Feiertag: ,Es muass sein!‘ 400 Jahre Niederschlagung des Bauernaufstands in Oberösterreich“

Der oberösterreichische Bauernkrieg von 1626 ist bis heute von Legenden und Mythen umgeben. Das „Gefecht von Lembach“, der „Sturm auf Peuerbach“, die „Belagerung von Linz“ und natürlich das „Frankenburger Würfelspiel“: Alle diese Ereignisse haben sich tief in das historische Gedächtnis Oberösterreichs eingegraben. Im Gedenkjahr 2026 erinnert man allenthalben im Land ob der Enns an die historischen Ereignisse: Die „Communale Oberösterreich“ hat rund 130 Projekte an mehr als 27 Schauplätzen auf die Beine gestellt. Das „Schlossmuseum Linz“ zeigt noch bis 7. Jänner 2027 eine Großausstellung zum Thema Bauernkrieg, und in St. Agatha, der Heimatgemeinde des Rebellenführers Stefan Fadinger, fanden im Sommer – nach zwölfjähriger Pause – wieder spektakuläre „Bauernkriegsspiele“ statt.

19.47 Uhr, ORF 1 und ORF 2

Rede des Bundespräsidenten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wendet sich traditionell am Nationalfeiertag an alle Österreicherinnen und Österreicher sowie all jene, die in diesem Land leben.

20.15 Uhr, live ORF 2

„9 Plätze – 9 Schätze“

Rot-weiß-rote Tradition am Nationalfeiertag: Bereits zum 13. Mal sucht „9 Plätze – 9 Schätze“ den schönsten Ort des Landes! Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. Ins Rennen gehen 2026 die Brücke von Andau (Burgenland), der Griffner Schlossberg (Kärnten), die Rax-Seilbahn (NÖ), die Hutterer Böden (OÖ), die Friedenskirche Hochgründeck (Salzburg), die Riegersburg (Steiermark), die Festung Kufstein (Tirol), Tilisuna (Vorarlberg) und der Türkenschanzpark (Wien). Prominente Länderpatinnen und -paten sind diesmal: Max Stiegl, Jutta Fastian, Gery Seidl, Alois Mühlbacher, Anna Buchegger, Cornelia Hütter, Benjamin Raich, Sabine Haag und Toni Polster. Josh. sorgt heuer für die musikalische Begleitung des Abends.

23.15 Uhr, ORF2

„Heimat großer Töchter und Söhne“

Gleich nach „9 Plätze – 9 Schätze“ geht der Austro-Abend weiter. Die „Bundesland heute“-Moderatoren Kathrin Ficzko (Landesstudio Steiermark) und Thomas Birgfellner (Landesstudio Niederösterreich) stellen dabei neun Österreicherinnen und Österreicher vor, die Besonderes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

0.20 Uhr, ORF 2

„Schnabl &“

Folge 2 des (Video-)Podcasts mit Gastgeberin Susanne Schnabl (alle Infos unter presse.ORF.at) bietet mit Franz Vranitzky und Anneliese Rohrer einen Staatsmann und die Doyenne des österreichischen Journalismus.

Rund um den Nationalfeiertag: „III Tage ORF III“ zum 15. Geburtstag des Senders

Der Nationalfeiertag ist für ORF III in doppelter Hinsicht ein Feiertag: Zum 15. Geburtstag des Senders, der am 26. Oktober 2011 an den Start ging, wird das Jubiläum unter dem Motto „III Tage ORF III“ begangen. Von 24. bis 26. Oktober 2026 sind Höhepunkte der TV-Formate „Land der Berge“, „Heimat Österreich“ und „Landleben“ (vormittags), „zeit.geschichte“ (nachmittags) sowie aus Sendungen der Kabarett- und Kleinkunst-Programme (am Vorabend) zu erleben. An den Hauptabenden stehen spezielle Neuproduktionen auf dem Spielplan, so zum Auftakt am Samstag, dem 24. Oktober, ein Zweiteiler der „zeit.geschichte“-Reihe „Österreich, deine Generationen“ über „Die Babyboomer“, die im Frühjahr 2027 mit einer zweiteiligen Produktion über die „Generation X“ fortgesetzt wird. Danach blickt ORF III in der von Lou Lorenz-Dittlbacher moderierten Sendung „50 Jahre ‚Club 2‘ – Die legendäre Couch“ zurück auf jene Sendung, die mit kontroversen Debatten, prominenten Gästen und ungewöhnlicher Offenheit Fernsehgeschichte geschrieben und die österreichische Diskussionskultur nachhaltig geprägt hat. In „Erlebnis Bühne – Unsere schönsten Momente“ am Sonntag, dem 25. Oktober, zeigt Barbara Rett die Highlights aus Hunderten Live-Übertragungen, einzigartigen Konzertaufzeichnungen und Open-Air-Spektakeln. Am Sendergeburtstag, Montag, dem 26. Oktober, setzt ORF III „Die goldene Reblaus – Das ORF III Heurigenquiz“ fort: Zu Gast bei Kristina Sprenger und Lukas Maierhofer müssen Sängerin und Wiener Original Jazz Gitti sowie Kabarettist Clemens Maria Schreiner Geschicklichkeit, Allgemeinwissen, aber auch Humor und Austropop-Kenntnisse unter Beweis stellen. Bereits am Freitag, dem 23. Oktober, präsentiert eine Jubiläumsausgabe des werktäglichen Magazins „Kultur Heute“ (19.40 Uhr) die besten Momente, interessantesten Gäste und lustigsten Hoppalas aus 3.500 Sendungen.

Service für hör- und sehbeeinträchtigtes Publikum

Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON für folgende Sendungen Live-Untertitel zur Verfügung: „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“, „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“, „Austria 26 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres 2026“, „Im Wandel der Zeit – 3 Familien – 3 Generationen“, „Österreich-Bild am Feiertag: ,Es muass sein!‘“ , „Rede des Bundespräsidenten“, „9 Plätze – 9 Schätze“ und „Heimat großer Töchter und Söhne“.

Für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum werden folgende Sendungen mit einem gesprochenen Audiokommentar erlebbar gemacht: „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“,„ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ und „9 Plätze – 9 Schätze“.

Die „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ wird mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Ferdinand Leszecz & Anja Pfneisel übersetzt. Ebenso die Rede des Bundespräsidenten um 19.47 Uhr in ORF 1 und ORF 2, wobei das ÖGS Bild-in-Bild auch im Hauptkanal zu sehen ist.

Der Nationalfeiertag auf ORF ON

Auf ORF ON werden alle Programmpunkte des ORF-Fernsehens rund um den Nationalfeiertag live und on demand bereitgestellt. Zu „9 Plätze – 9 Schätze“ werden außerdem in einer eigenen Videokollektion begleitend zur Finalshow auch nochmals alle Finalisten einzeln vorgestellt (aus den „Bundesland heute“-Sendungen) sowie in einer Rückschau alle Gewinner der vergangenen Jahre zum Wiedersehen präsentiert.

Der Nationalfeiertag in den ORF-Radios

Der Nationalfeiertag klingt auf Ö3 ganz besonders – Ö3 feiert Österreich! Am 26. Oktober gibt es den „Ö3-Musik-Nationalfeiertag“ – einen ganzen Tag (9.00 bis 19.00 Uhr) lang nur Musik in Rot-Weiß-Rot. Von den Anfängen des Austropop bis zu den Chart-Stürmern von heute, Ö3 nimmt ganz Österreich mit auf eine musikalische Reise mit den größten Songs, die je aus Österreich kamen. Ö3 feiert an diesem Tag aber nicht nur die Musik, sondern auch alles, was wir an Österreich lieben und was unser Land so besonders macht. Unter dem Motto „Coole Worte, coole Orte“ geht Ö3 auf eine unterhaltsame Wort-Suche quer durch Österreich: Welche typisch österreichischen Wörter und Ausdrücke verraten, aus welcher Region sie kommen? Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, mitzuraten und ihre ganz persönlichen Wörter aus der eigenen Ecke des Landes zu teilen.

Der Nationalfeiertag steht traditionell bei FM4 im Zeichen österreichischer Musik. 2026 wird das Programm rund um den Herbstschwerpunkt „FM4 Musik von hier“ und das 25. Jubiläum des FM4 Soundparks durch Live-Sessions im Studio besonders intensiv gestaltet. Im Radio und online werden von 6.00 bis 19.00 Uhr zahlreiche heimische Acts mit Studiokonzerten zu hören sein. Um 9.00 Uhr tritt Tamara Flores auf. Die vielseitige Musikerin aus Wien mit mexikanischen Wurzeln erreichte mit ihrer Single „CHINGONA“ Platz 1 der FM4-Charts, wurde für die Amadeus Austrian Music Awards nominiert und gewann vor Kurzem einen Latin Grammy. Um 13.00 Uhr folgt Der Nino aus Wien, der im August 2026 mit seinem neuen Album „Neubau alone“ überraschte und darauf zu seinen Lo-Fi-Recording-Anfängen zurückkehrt. Um 15.00 Uhr steht das Wiener Indie-Quartett Endless Wellness auf der Bühne. Die Band ist derzeit auf großer Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz, um ihr neuestes Album „Domino Days“ vorzustellen. Um 16.00 Uhr ist luisa schweig zu hören. Die 16-jährige Musikerin aus dem Burgenland feierte mit „Wiener Tauben“, gemeinsam mit CHURRO64, ihren Durchbruch und erreichte im Februar 2026 Platz 1 der FM4-Charts. Um 17.00 Uhr treten Donna Savage & Brenk Sinatra im FM4-Studio auf. Im Juli 2026 veröffentlichten sie ihr erstes gemeinsames Album „GUSCH“, ein Highlight des heimischen Rap-Jahres 2026. Um 18.15 Uhr beschließt GATAFIERA das Programm. Das Wiener Latinx-Duo besteht aus den queeren Trans-Artists Hoesé und Luí Matias dos Santos. FM4 spielt außerdem im Rahmen des Programmschwerpunkts erstmals am 26. Oktober, von 19.00 bis 22.00 Uhr, den Mitschnitt des großen Open-Air-Konzerts des österreichischen Superstars Bibiza, welches er im Sommer 2026 in der Wiener Metastadt vor Tausenden begeisterten Fans gespielt hat. Im November folgt ein ausführliches Radiofeature über den Aufstieg von Bibiza im FM4-Programm.