29. Radiopreis der Erwachsenenbildung: 18 Sendungen in fünf Kategorien nominiert

Wien (OTS) -

Der 29. Radiopreis der Erwachsenenbildung geht in die nächste Runde: Eine Jury aus Vertreter*innen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) hat 18 Produktionen für die diesjährigen Radiopreise nominiert. Bewertet wurden insgesamt 179 Sendungen, die ORF, private sowie Freie Sender Österreichs im Zeitraum von 1. September 2025 bis 31. August 2026 ausgestrahlt haben.

Das sind die Nominierten:

Literatur, Kultur, Kunst

„1915 Heldenfriedhof 1918“ aus der Sendereihe „Klang der Regionen I Zvok regij“, gestaltet von Claudia Eherer, ausgestrahlt auf radio AGORA 105,5

Die Reihe „Outfit - was wir tragen und warum“ aus dem Ö1 Radiokolleg, gestaltet von Irmi Wutscher und Anna Masoner

„Kunst und Zensur“ aus der Sendereihe „FM4 Game Podcast“, gestaltet von Rainer Sigl und Robert Glashüttner

„Soundride of Resistance: In Resonanz mit den Wiener Schlurfs“ aus der Sendereihe „dérive - Radio für Stadtforschung“, gestaltet von Sandra Voser, ausgestrahlt auf Radio Orange 94.0

Eduard Ploier-Preis für ökonomische, demokratische und politische Bildung

„Eisen, Wasser, Widerstand – Die Sperrkette von Neuhaus“ aus der Sendereihe zur communale oö 2026, gestaltet von Sabine Traxler, ausgestrahlt im Freien Radio Innviertel

„Nihilistischer Extremismus: Wenn Kinder Kinder töten“ aus der Sendereihe „Matrix“, gestaltet von Daniela Derntl, ausgestrahlt auf Ö1

„Geld Verstehen - Die Basics. Wie funktioniert die Welt?“ aus dem multimedialen Finanzbildungsprojekt „Geld verstehen“ von FM4, gestaltet von Claus Diwisch und Alina Brandstötter

Wissenschaftsvermittlung, -kommunikation, technische Bildung und Digitalisierung

„Wenn der KI-Chatbot uns manipuliert: Wie Desinformationsforscher gegen verborgene Meinungsmache kämpfen“ aus der Sendereihe „Matrix“, gestaltet von Ulla Ebner und Julia Gindl, ausgestrahlt auf Ö1

Die Sendereihe „Confirm Humanity, Epochenbruch“, gestaltet von Mario Friedwagner, ausgestrahlt im Freien Radio Salzkammergut

Die Reihe „Gendermedizin - Mythen, Macht und Meilensteine“ aus dem Ö1 Radiokolleg, gestaltet von Alexandra Augustin, Katrin Grabner und Désirée Prammer

„Christfluencer, Gebets-Apps und Jesus-Glow - Warum Religion im Netz wieder modern ist“ aus der Sendereihe „Matrix“, gestaltet von Daniela Derntl, ausgestrahlt auf Ö1

Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen

„Die unterschätzte Gefahr der Lichtverschmutzung“ aus der Sendereihe „Vive l’Europe“ von radio AGORA 105,5, gestaltet von Neža Katzmann Pavlovčič und Heinz Pichler in Kooperation mit Euranet Plus

„Hitze und ihre Folgen fürs Gesundheitssystem“ aus der Sendereihe „Dimensionen“, gestaltet von Katharina Gruber, ausgestrahlt auf Ö1

Die „Ambiente“-Sommerserie „Naturerbe erwandern“, gestaltet von Margit Atzler, ausgestrahlt auf Ö1

„Dreckige Geschäfte – Die Türkei: Europas Mülldeponie“ aus der Sendereihe „Dimensionen“, gestaltet von Anika Haider, ausgestrahlt auf Ö1

Menschenrechte und Gesellschaft

Die Serie „Friedensaktivistinnen - Auf Spurensuche in Wien“ aus der Sendereihe „Women on Air - Globale Dialoge“ von Radio Orange 94.0, gestaltet von Tania Napravnik

Die Reihe „Border Business - Das Geschäft mit Europas Grenzen“ aus dem Ö1 Radiokolleg, gestaltet von Franziska Grillmeier und Anja Troelenberg

„Gewalt beginnt beim Anschreien“ aus der Sendereihe „GESPRÄCHSFUNKEN – Facetten vieler Leben“, gestaltet von Birgit Brandner, ausgestrahlt in der Radiofabrik

Hauptjury legt die Gewinner*innen im November fest

Wer die Auszeichnungen letztlich erhält, entscheiden im November die Mitglieder der Hauptjury. Neben Vertreter*innen der KEBÖ gehören ihr Journalist*innen und Medienwissenschafter*innen an. Die Gewinner*innen werden bei der feierlichen Verleihung am 19. Jänner 2027 im RadioKulturhaus bekannt gegeben.

Anmeldung zur Veranstaltung an: [email protected]

Verleihung der 29. Radiopreise der Erwachsenenbildung

Datum: 19.01.2027, 18:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: ORF RadioKulturhaus