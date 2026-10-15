„Talente im Funkhaus“: Geigerin Maja Willi im ORF-Vorarlberg-„Mittagskonzert“

Wien (OTS) -

Die junge Geigerin Maja Willi ist am 21. Oktober 2026 um 12.00 Uhr im „Mittagskonzert“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu hören. Sie wird von Tatiana Chernichka am Klavier begleitet. In den Mittagskonzerten der Reihe „Talente im Funkhaus“ präsentieren ausgezeichnete Studierende der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch ihr Können. Stefan Höfel vom ORF Vorarlberg führt durch die musikalische Veranstaltung. ORF Radio Vorarlberg sendet dieses Konzert am selben Abend ab 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung unter [email protected] oder 05572/301 wird gebeten.

Große Talente auf großer Bühne

Maja Willi wurde 2003 in Berlin in Deutschland geboren und begann im Alter von sechs Jahren mit dem Geigenspiel. 2014 wurde sie in das Förderprogramm der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) in der Schweiz aufgenommen. Beim schweizerischen Jugendmusikwettbewerb gewann sie mehrere erste Preise und war 2018 sowie 2019 Finalistin beim MKZ-Förderpreis Klassik der Stadt Zürich. Im Rahmen des Zürcher Musikwettbewerbs erhielt sie 2019 den Förderpreis von Youth Classics. Beim Stella Musikpreis 2026 wurde sie mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Als Solistin trat sie mit dem Kammerorchester MKZ und dem Philharmonischen Orchester Budweis auf und war Konzertmeisterin des Kammerorchesters MKZ sowie des Jugendsinfonieorchesters Zürich. Sie studierte an der Hochschule für Musik Basel und ist seit 2023 an der Stella Privathochschule für Musik Vorarlberg.