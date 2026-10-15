  • 15.10.2026, 12:35:33
  • /
  • OTS0146

„Talente im Funkhaus“: Geigerin Maja Willi im ORF-Vorarlberg-„Mittagskonzert“

Mittwoch, 21. Oktober 2026, 12.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

Wien (OTS) - 

Die junge Geigerin Maja Willi ist am 21. Oktober 2026 um 12.00 Uhr im „Mittagskonzert“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu hören. Sie wird von Tatiana Chernichka am Klavier begleitet. In den Mittagskonzerten der Reihe „Talente im Funkhaus“ präsentieren ausgezeichnete Studierende der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch ihr Können. Stefan Höfel vom ORF Vorarlberg führt durch die musikalische Veranstaltung. ORF Radio Vorarlberg sendet dieses Konzert am selben Abend ab 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung unter [email protected] oder 05572/301 wird gebeten.

Große Talente auf großer Bühne

Maja Willi wurde 2003 in Berlin in Deutschland geboren und begann im Alter von sechs Jahren mit dem Geigenspiel. 2014 wurde sie in das Förderprogramm der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) in der Schweiz aufgenommen. Beim schweizerischen Jugendmusikwettbewerb gewann sie mehrere erste Preise und war 2018 sowie 2019 Finalistin beim MKZ-Förderpreis Klassik der Stadt Zürich. Im Rahmen des Zürcher Musikwettbewerbs erhielt sie 2019 den Förderpreis von Youth Classics. Beim Stella Musikpreis 2026 wurde sie mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Als Solistin trat sie mit dem Kammerorchester MKZ und dem Philharmonischen Orchester Budweis auf und war Konzertmeisterin des Kammerorchesters MKZ sowie des Jugendsinfonieorchesters Zürich. Sie studierte an der Hochschule für Musik Basel und ist seit 2023 an der Stella Privathochschule für Musik Vorarlberg.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright