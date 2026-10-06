„7. Oktober – die Liste von Oz“ anlässlich des dritten Jahrestags des Hamas-Angriffs im „WELTjournal“

Wien (OTS) -

Am 7. Oktober jährt sich der beispiellose Terrorangriff der Hamas auf Israel zum dritten Mal. Fast 1.200 Menschen wurden damals getötet, etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Es war der größte und folgenschwerste Terrorangriff der israelischen Geschichte und hat in der Bevölkerung ein nachhaltiges Trauma hinterlassen.

Die „WELTjournal“-Reportage „7. Oktober – die Liste von Oz“ zeigt am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Geschichte des israelischen Landwirts Oz Davidian, der durch sein mutiges Handeln 120 junge Menschen vom Gelände des Nova-Musikfestivals retten konnte. Insgesamt 15-mal fährt er zu dem Gelände, vorbei an ausgebrannten Autos, leblosen Körpern und schwer bewaffneten Terroristen, die auf ihn schießen. Im Film sind Oz Davidians waghalsige Rettungsfahrten mit Live-Aufnahmen der Dash-Cam aus seinem Auto zu sehen, ebenso wie Bilder von den Handykameras der flüchtenden Festivalbesucher:innen sowie Aufnahmen von den Body-Cams der Hamas-Teroristen. Zwischen Oz und den jungen Menschen, die ihm ihr Leben verdanken, hat sich unterdessen eine tiefe Freundschaft entwickelt. Gestaltung: Yossi Eli and Gidi Meron