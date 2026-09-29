Gerhard Zeiler im Interview bei Corinna Milborn | „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:55 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Gerhard Zeiler sagt: „Ich bin der Richtige“. Der erfolgreiche Medienmanager will Lösungen für die alarmierend niedrigen Umfragewerte der SPÖ haben und statt Andreas Babler die Partei anführen. Offene Unterstützung bekommt Zeiler bisher nur von einigen ehemaligen Landeshauptleuten. Doch in den Ländern scheint es zu rumoren. Kaum ein roter Landeschef stellt sich bisher klar hinter den amtierenden Parteichef Babler. Kann Gerhard Zeiler die SPÖ aus der Krise holen oder droht er ihr mit einem neuerlichen Führungsstreit noch mehr zu schaden? Wie hoch schätzt er seine Chancen ein? Was will Zeiler anders machen als Babler? Was könnte er in einer laufenden Koalition überhaupt durchsetzen? Darüber spricht PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn mit Gerhard Zeiler im „Pro und Contra“-Exklusivinterview.



Danach diskutiert Moderatorin Manuela Raidl das Interview mit folgenden Gästen:

Julia Herr , SPÖ-Klubvorsitzender-Stellvertreterin und ehem. Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich

, SPÖ-Klubvorsitzender-Stellvertreterin und ehem. Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich Anna Thalhammer , Chefredakteurin Profil

, Chefredakteurin Profil Peter Pelinka, Journalist (ehem. Chefredakteur der Nachrichtenmagazine News und Format) und Medienberater

„Breaking Media“ ON TOUR ab Dienstag um 23:50 Uhr auf PULS 4 & JOYN



Raus aus dem Studio, direkt ins Zentrum der Medienbranche: Moderatorin Gundula Geiginger berichtet ab 29. September von den Österreichischen Medientagen und den Medientagen in München sowie von weiteren relevanten Medienevents.



Das Medienkompetenzmagazin „Breaking Media“ ist on Tour. Die Zukunft der Medien, die Macht der Plattformen und die Rolle von KI: Bei den Österreichischen Medientagen in Wien trifft Gundula Geiginger den deutschen Medienwissenschafter Martin Andree zum Gespräch über die großen Herausforderungen für unsere Demokratie.

Martin Andree erklärt: „Wo die breite Masse der Bevölkerung versteht, dass es ein Problem gibt, das ist beim Kinder- und Jugendschutz. Natürlich ist es wichtig, dass wir da was tun, aber die Wurzelprobleme des kaputten Internets liegen erstens in den Monopolen und zweitens darin, dass wir diese Unternehmen von der Haftung befreit haben: Sie dürfen weiterhin strafbare Inhalte, Verleumdung, Volksverhetzung, Rassismus, Diskriminierung zu Geld machen.“



Über künstliche Intelligenz in der Kreativwirtschaft spricht Gundula Geiginger mit Deutschlands erfolgreichster Vertreterin, Non-Executive Chair Women bei Jung von Matt, Dörte Spengler-Ahrens.

Dörte Spengler-Ahrens: „Die KI ist der fleißigste Praktikant der Welt, der beste und talentierteste Assistent, den sie jemals hatten, der bei allem hilft, was lästig ist, langwieriges kurz zu machen, aufwändiges schneller zu machen, da ist die KI eine unheimlich tolle Hilfe. Das demokratisiert auch das Artwork, man kann mehr und mehr Dinge, die man vorher anderen Experten überlassen musste, jetzt selber machen. Das wird auch viele befähigen und beflügeln. Aber wenn es um das Konzeptionelle geht oder Menschen in ihren Emotionen anzusprechen, da sind wir noch nicht so weit.“



„Pro und Contra” und „Breaking Media” am Dienstag ab 22:55 Uhr auf JOYN & PULS 4