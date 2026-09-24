„Talente im Funkhaus“: Geigerin Jasmin Mönkkönen im ORF-Vorarlberg-Mittagskonzert

Wien (OTS) -

Die junge finnische Geigerin Jasmin Mönkkönen ist am 30. September um 12.00 Uhr im Mittagskonzert im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu hören. Sie wird von Clemens Müller am Klavier begleitet. In den Mittagskonzerten der Reihe „Talente im Funkhaus“ präsentieren ausgezeichnete Studierende der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch ihr Können. Stefan Höfel vom ORF Vorarlberg führt durch die Veranstaltung. ORF Radio Vorarlberg sendet dieses Konzert am selben Abend ab 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter [email protected] oder 05572/301.

Große Talente auf großer Bühne

Jasmin Mönkkönen, geboren 1999 in Helsinki (Finnland), ist Geigerin und Masterstudentin des Studiengangs „Performance and Career Development“ an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik bei Professorin Sophie Heinrich. Künstlerische Impulse erhielt sie zudem durch die Teilnahme an zahlreichen Masterclasses bei renommierten Musikerpersönlichkeiten. Als vielseitige Künstlerin tritt sie regelmäßig als Solistin, Kammermusikerin und Orchestermusikerin auf. Mönkkönen absolvierte solistische Auftritte im Helsinki Music Centre, unter anderem mit dem Conductors’ Orchestra der Sibelius-Akademie. Darüber hinaus war sie in einer Opernproduktion von Mozarts „Don Giovanni“ mit dem Symphonieorchester Vorarlberg in Bregenz zu hören und ist seither regelmäßig als Aushilfe beim SOV tätig. Weitere Engagements führten sie unter anderem zum Fiskars Summer Festival der finnischen LEAD Foundation zur Förderung aufstrebender klassischer Musikerinnen und Musiker sowie zu Projekten in Zusammenarbeit mit dem Helsinki Philharmonic Orchestra.