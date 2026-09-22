  • 22.09.2026, 12:56:12
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Grüne Landtagsvorschau: Helga Krismer fordert wirksamen Hitzeschutz in Heimen und realistische UVP-Grenzen für Rechenzentren

St. Pölten (OTS) - 

Zum Auftakt der Landtagssitzung am Donnerstag zieht Klubobfrau Helga Krismer eine klare Linie: Die Tagesordnung trägt eine deutliche grüne Handschrift.

Gesundheit: Ende der Panikmache gefordert

Zur Aktuellen Stunde stellt Helga Krismer klar: „Die Menschen fühlen sich im Gesundheitssystem nicht mehr sicher. Die Verunsicherung geht dabei von der Landesregierung selbst aus. Wir sind gespannt, wie Schwarz-Blau und Rot diese hausgemachte Panik auflösen will. Landesrat Sven Hergovich sollte sich endlich hinter die grünen Lösungen stellen und konsequent auf die Seite der Menschen wechseln.“

Akuter Hitzeschutz: „Wasser trinken allein reicht nicht“

Einen zentralen Schwerpunkt bildet ein grüner Antrag zum Hitzeschutz in Pflegeheimen, basierend auf Rückmeldungen von Helga Krismers Gesundheitstour und einer Anfrage von Landtagsabgeordneten Silvia Moser. „Die NÖ Pflegeheimverordnung kennt weder Hitzeschutzbestimmungen noch Temperatur-Obergrenzen. Die Antwort der Landesregierung, dass genug Trinken ausreiche, ist ein Schlag ins Gesicht von Pflegekräften sowie Bewohnerinnen und Bewohnern“, kritisiert Helga Krismer.

Die Grünen fordern daher:

  • Sofortmaßnahmen: Rasche Anschaffung von Außenrollos, Klimageräten und Kühldecken sowie Priorisierung von Dämmungen.
  • Klimaausweis für öffentliche Gebäude: Standards müssen künftig Hitze- genauso berücksichtigen wie Kälteschutz.

UVP für Rechenzentren: Schwellenwerte für NÖ zu hoch

Beim Thema Datencenter sieht Helga Krismer einen Teilerfolg: Der Bund schickt eine UVP-Pflicht in Begutachtung, die Grenzwerte seien jedoch unzureichend. „100 Megawatt Anschlussleistung – und 50 MW in Schutzgebieten – sind für Gemeinden wie Leopoldsdorf oder Stetten viel zu hoch angesetzt. Zweckmäßig wäre eine Halbierung, damit Auflagen nicht umgangen werden. Wir bleiben dran, um unsere Gemeinden vor Überdimensionierung zu schützen.“

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Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
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