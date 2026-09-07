  • 07.09.2026, 10:58:02
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„Bei uns daham“: Zweite Staffel des Reportageformats ab 10. September in ORF III und auf ORF ON

Zwischen Zusammenhalt und Veränderung – Österreichs Gemeinden im Fokus

Wien (OTS) - 

Das ORF-III-Erfolgsformat „Bei uns daham“ geht in die zweite Staffel. Die Reportagereihe besucht ab 10. September 2026, donnerstags um 21.05 Uhr, erneut Grätzel und Orte in Österreich, schaut genau hin und fragt nach, was die Menschen dort bewegt. Jede der vier Ausgaben stellt einen Ort und seine Menschen in den Mittelpunkt, erzählt von Herausforderungen und Veränderungen, aber auch vom Zusammenhalt und gemeinsamen Engagement. Dabei setzt die Sendung auf den bewährten Blick aus nächster Nähe: Sie berichtet von Menschen und Orten, die vor der eigenen Haustür liegen, und zeigt, was es dort zu entdecken gibt.

Die vier Folgen im Überblick:

Zum Start am 10. September ist „Bei uns daham – Auf der Donauinsel“. Wer sind die Menschen, die im beliebten Wiener Naherholungsgebiet, spätestens bekannt aus Elizabeth T., Spiras „Alltagsgeschichte“-Kultfolge „Die Donauinsulaner“, ihre heißen Sommertage verbringen? Wie bewältigt die Wasserrettung die Überwachung des weitläufigen Gebiets und wie laufen die Arbeiten am gelben Fahrradsteg zwischen Brigittenau und Donaustadt?

Am 17. September sieht sich „Bei uns daham – Am Reumannplatz“ (21.05 Uhr) um. Im Herzen des zehnten Wiener Gemeindebezirks treffen unterschiedlichste Menschen aufeinander – ein Ort, an dem sich die Vielfalt des „zehnten Hiebs“ besonders deutlich zeigt. Die Reportage widmet sich dem Lebensgefühl dieses Grätzels, der Kulinarik und dem Alltag – vom Amalienbad über Sportwetten bis zu den Themen Sicherheit und Polizeipräsenz.

Am 24. September ist „Bei uns daham – Im Tullnerfeld“ zu Gast. In St. Andrä-Wördern geht es um Gemeinschaft und Zusammenhalt. Zwischen Jachthafen, Dorfplatz und Musikverein zeigt der Film eine Gemeinde, in der vieles durch freiwilliges Engagement gelingt. Nach dem Hochwasser des vergangenen Jahres spielt auch der Schutz vor neuen Fluten eine wichtige Rolle.

Den Abschluss bildet am 1. Oktober die Ausgabe „Bei uns daham – In Maria Rain“. Im Kärntner Rosental stehen die Themen Miteinander, Abwanderung und Generationenwechsel im Mittelpunkt. Naturgefahren wie Felsstürze und Waldbrände beschäftigen die Gemeinde ebenso wie die Frage, wie sich das Leben im Ort langfristig erhalten lässt. Die Sendung zeigt die Licht- und Schattenseiten des regionalen Lebens.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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