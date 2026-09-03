Sommer, Sonne, Sehnsuchtsorte zwischen Côte d’Azur und Marrakesch: ORF-III-Thementag voller Reiselust und Dolce Vita

Wien (OTS) -

Zum Ausklang des Sommers lädt ORF III das Publikum am Sonntag, dem 6. September 2026, auf eine Reise zu den schönsten Sehnsuchtsorten. Im Mittelpunkt eines Thementages voller Reiselust und Dolce Vita stehen ab 11.00 Uhr (auch auf ORF ON) glamouröse Destinationen, kulinarische Entdeckungen und mediterranes Lebensgefühl zwischen Côte d’Azur und Marrakesch im Mittelpunkt.

Den Auftakt macht die Sendung „Zu Tisch – San Sebastián – Spanien“ mit baskischen Spezialitäten und einem Pintxo-Wettbewerb. Danach folgen die Dokumentationen „Mythos Ibiza – Hippies, Freiheit, Clubkultur“ (11.30 Uhr), „Mythos Marbella – Der Traum vom ewigen Sommer“ (12.20 Uhr), „Mythos Marrakesch – Magisch, mystisch, mondän“ (13.05 Uhr), „Mythos Côte d’Azur – Liebe, Luxus, Leidenschaft“ (13.55 Uhr) und „Mythos Amalfiküste – Liebe, Laster, Dolce Vita“ (14.40 Uhr). Sie erzählen von legendären Reisezielen, berühmten Gästen, Glamour und den besonderen Geschichten hinter den Sehnsuchtsorten.

Passend dazu führen anschließend drei Spielfilme nach Italien: Das österreichische Familiendrama „Vino Santo“ (15.30 Uhr) mit Anna Galiena, Friedrich von Thun, Helen Zellweger und Simon Verhoeven sorgt im Friaul für viel Lebensgefühl und Romantik. In Apulien spielt das zweite Familien-Liebesdrama „Lebe lieber italienisch“ (17.05 Uhr) mit Tanja Wedhorn und Alessandro Preziosi. Den Abschluss bildet die turbulente romantische Komödie „Hochzeit in Rom“ (18.40 Uhr), in der u. a. Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer, Federica Sabatini und Matthias Zera zu sehen sind.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.