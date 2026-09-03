  • 03.09.2026, 10:48:02
  • /
  • OTS0076

Sommer, Sonne, Sehnsuchtsorte zwischen Côte d’Azur und Marrakesch: ORF-III-Thementag voller Reiselust und Dolce Vita

Am 6. September ab 11.00 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Zum Ausklang des Sommers lädt ORF III das Publikum am Sonntag, dem 6. September 2026, auf eine Reise zu den schönsten Sehnsuchtsorten. Im Mittelpunkt eines Thementages voller Reiselust und Dolce Vita stehen ab 11.00 Uhr (auch auf ORF ON) glamouröse Destinationen, kulinarische Entdeckungen und mediterranes Lebensgefühl zwischen Côte d’Azur und Marrakesch im Mittelpunkt.

Den Auftakt macht die Sendung „Zu Tisch – San Sebastián – Spanien“ mit baskischen Spezialitäten und einem Pintxo-Wettbewerb. Danach folgen die Dokumentationen „Mythos Ibiza – Hippies, Freiheit, Clubkultur“ (11.30 Uhr), „Mythos Marbella – Der Traum vom ewigen Sommer“ (12.20 Uhr), „Mythos Marrakesch – Magisch, mystisch, mondän“ (13.05 Uhr), „Mythos Côte d’Azur – Liebe, Luxus, Leidenschaft“ (13.55 Uhr) und „Mythos Amalfiküste – Liebe, Laster, Dolce Vita“ (14.40 Uhr). Sie erzählen von legendären Reisezielen, berühmten Gästen, Glamour und den besonderen Geschichten hinter den Sehnsuchtsorten.

Passend dazu führen anschließend drei Spielfilme nach Italien: Das österreichische Familiendrama „Vino Santo“ (15.30 Uhr) mit Anna Galiena, Friedrich von Thun, Helen Zellweger und Simon Verhoeven sorgt im Friaul für viel Lebensgefühl und Romantik. In Apulien spielt das zweite Familien-Liebesdrama „Lebe lieber italienisch“ (17.05 Uhr) mit Tanja Wedhorn und Alessandro Preziosi. Den Abschluss bildet die turbulente romantische Komödie „Hochzeit in Rom“ (18.40 Uhr), in der u. a. Harald Krassnitzer, Ann-Kathrin Kramer, Federica Sabatini und Matthias Zera zu sehen sind.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright