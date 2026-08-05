Information für Journalistinnen und Journalisten zur Berichterstattung von der Bestellung der ORF-Direktorinnen und -Direktoren

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Sitzung des ORF-Stiftungsrats am Dienstag, dem 11. August 2026, am ORF-Mediencampus in Wien findet die Bestellung der ORF-Direktorinnen und -Direktoren sowie der Landesdirektorinnen und Landesdirektoren für die Geschäftsführungsperiode 2027 bis 2031 statt. Die Sitzung im Gremiensitzungssaal beginnt um 10.00 Uhr und ist nicht öffentlich.

Akkreditierung

Vertreter:innen von Print- und elektronischen Medien, die von der Bestellung berichten möchten, werden gebeten, sich für den Tag der Bestellung zu akkreditieren. Akkreditierungen sind unter Angabe von Vor- und Nachname (bei Teams bitte die Namen aller Mitarbeiter:innen) sowie des Mediums bis Montag, den 10. August, um 10.00 Uhr via E-Mail an [email protected] möglich.

Akkreditierungen bzw. Foto- und Drehgenehmigungen, insbesondere für elektronische Medien, gelten ausschließlich für die Berichterstattung in Zusammenhang mit der Bestellung im Bereich Medienlounge im 6. Stock und im Rahmen der Pressekonferenz im Atrium Hugo Portisch.

Es besteht keine Parkmöglichkeit am Gelände des ORF-Mediencampus.

Pressekonferenz

Anschließend an die Bestellung ist eine Pressekonferenz mit dem gewählten ORF-Generaldirektor Dr. Clemens Pig sowie den neu bestellten Direktorinnen und Direktoren im Atrium Hugo Portisch im Erdgeschoß des ORF-Mediencampus geplant. Auch für diese Pressekonferenz hat die Akkreditierung Gültigkeit.