Zum 80. Geburtstag von Pater Georg Sporschill: CONCORDIA Sozialprojekte gratulieren

Wien (OTS) -

Pater Georg Sporschill SJ, Mitgründer von CONCORDIA Sozialprojekte, feiert am 26. Juli seinen 80. Geburtstag. CONCORDIA Sozialprojekte nimmt diesen besonderen Tag zum Anlass, einem Menschen zu gratulieren, dessen Mut, Tatkraft und Herzensenergie das Leben tausender Kinder, Jugendlicher und Familien nachhaltig verändert hat.

1991 wurde Pater Georg Sporschill von den Jesuiten nach Rumänien entsandt. In Bukarest begegnete er Kindern, die nach dem Ende des Ceaușescu-Regimes auf der Straße lebten – ohne Schutz, ohne verlässliche Bezugspersonen, ohne Perspektive. Aus dieser unmittelbaren Not heraus gründete er mit Mitstreiter*innen CONCORDIA Sozialprojekte. Was mit einem Haus an der Piaƫa Concordia begann, wurde zu einer Organisation, die heute Kinder, Jugendliche und Familien in Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau, im Kosovo und in Österreich nachhaltig begleitet.

Pater Georg Sporschill hat CONCORDIA in den ersten 20 Jahren geprägt: mit dem Blick für jene, die am Rand der Gesellschaft stehen und mit dem Mut, dorthin zu gehen, wo die Not am größten ist. Durch die Arbeit seines Teams entstanden Häuser, in denen Kinder in familienähnlicher Gemeinschaft aufwachsen konnten.

Dankbarkeit für den Anfang – Verantwortung für die Zukunft

Nach seinem Ausscheiden 2011 hat sich CONCORDIA erfolgreich weiterentwickelt. Aus einer unmittelbaren Antwort auf die Not von Straßenkindern ist eine Organisation gewachsen, die bis heute für Kinderrechte, Schutz, Bildung und ein Leben ohne Ausgrenzung einsteht. Heute steht die Präventionsarbeit im Vordergrund: Mehr als 550 Mitarbeiter*innen unterstützen über 20.000 Kinder, Jugendliche und Familien in fünf Ländern dabei, aus dem Kreislauf extremer Armut auszubrechen und in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen.

„Wir gratulieren Pater Georg Sporschill von Herzen zu seinem runden Geburtstag und wünschen ihm weiterhin Kraft und alles Gute für sein Tun in seinen Projekten“, sagt Cornelia Burtscher, Geschäftsführerin von CONCORDIA Sozialprojekte.

Weitere Informationen zur Arbeit von CONCORDIA: https://concordia.or.at