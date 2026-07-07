Kircher begrüßt "solides Upgrade für Flugpassagiere"

Straßburg (OTS) -

"Das ist ein Erfolg des Europaparlaments und der Europäischen Volkspartei, die die Verhandlungen maßgeblich gesteuert hat. Die Flugpassagierrechte werden nicht beschnitten, sondern EU-rechtlich abgesichert und noch ausgebaut. Das ist ein solides Upgrade für die Flugreisenden in Europa, ein Downgrade hätten wir nicht mitgetragen. Das war stets unsere Verhandlungslinie und diesen Grundsatz haben wir durch unseren konsequenten Einsatz für den Konsumentenschutz im Flugverkehr nach mehr als zehn Jahren und vielen schwierigen Verhandlungen durchgesetzt", sagt Sophia Kircher, Verkehrssprecherin der ÖVP im Europaparlament und stv. Vorsitzende des Verkehrsausschusses, zur heutigen Verabschiedung der neuen Flugpassagierrechte im Plenum des Europaparlaments. "Das ist ein guter Tag für Flugreisende in Europa, endlich gibt es wieder Rechtssicherheit für Passagiere und Fluglinien beim Konsumentenschutz über den Wolken", sagt Kircher.

"Wie bisher gibt es ab drei Stunden Verspätung eine Entschädigung und auch deren Höhe bleibt gleich. Die Ausdehnung dieser Frist auf vier oder mehr Stunden haben wir erfolgreich verhindert. Fluglinien müssen zudem aktiv darüber informieren, wie man diese Entschädigung wirksam beantragen kann. Hier gab es in der Vergangenheit Unschärfen. Dann wird es transparente Preise für Flüge mit oder ohne Handgepäck geben. Kinder unter 14 Jahre dürfen ohne Aufpreis neben ihren Eltern sitzen", skizziert Kircher. “Leider haben wir es nicht geschafft, einheitliche Handgepäckgrößen festzulegen. Hier haben die Fluglinien einen Spielraum, es bleibt eine Restunsicherheit.”

Gestaffelt nach Entfernung beträgt die Entschädigung bei Verspätungen, die länger als drei Stunden dauern, 250 Euro bei einer Entfernung bis 1.500 Kilometer, 400 Euro bis zu 3.500 Kilometer und bei noch längeren Flügen 600 Euro. (Schluss)