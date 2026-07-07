  • 07.07.2026, 09:52:02
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Publikumsmagnet Öffentliche Bibliotheken Niederösterreich

LR Kasser: Mehr als 3,2 Millionen Entlehnungen, über 1,3 Millionen Besuche und mehr als 206.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen

St. Pölten (OTS) - 

Die Jahresbilanz 2025 der Öffentlichen Bibliotheken Niederösterreich zeigt: Die 263 Bibliotheken vergangenes Jahr bei den wichtigsten Kennzahlen deutlich zulegen. Entlehnungen, Besuche und Veranstaltungen stiegen gegenüber dem Vorjahr an und unterstreichen die hohe Nachfrage nach den Angeboten der Bibliotheken.

„Die Bilanz 2025 zeigt eindrucksvoll, wie stark die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich genutzt werden. Mehr als 3,2 Millionen Entlehnungen, über 1,3 Millionen Besuche und mehr als 206.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen stehen für die hohe Attraktivität der Bibliotheken. Mit ihrem vielfältigen Medienangebot und zahlreichen Veranstaltungsformaten schaffen sie Orte des Lernens, der Begegnung und des Austauschs in unseren Gemeinden“, betont der für Bibliotheken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Insgesamt wurden 2025 rund 3,2 Millionen Medien entlehnt. Davon entfielen 2.964.407 auf physische Medien und 254.365 auf digitale Angebote. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von mehr als 237.000 Entlehnungen.

Auch die Bibliotheken selbst wurden stärker frequentiert: Insgesamt 1.335.157 Besuche wurden gezählt. Das sind mehr als 100.000 Besuche zusätzlich gegenüber 2024.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Veranstaltungsangebot. Die niederösterreichischen Bibliotheken organisierten 8.676 Veranstaltungen und erreichten damit 206.305 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von rund elf Prozent bei den Veranstaltungen und knapp 18.000 zusätzliche Besucherinnen und Besucher.

Auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer blieb auf hohem Niveau. Insgesamt nutzten 97.982 Personen sowie 1.009 Institutionen die analogen Bibliotheksangebote. Zudem wurden 17.961 Neuanmeldungen verzeichnet.

„Die positive Entwicklung zeigt, dass Bibliotheken den Menschen attraktive und zeitgemäße Angebote bieten. Mehr als 8.600 Veranstaltungen, steigende Entlehnungszahlen und knapp 18.000 Neuanmeldungen sind vor allem dem großen Engagement der Bibliotheksteams zu verdanken. Sie schaffen Tag für Tag lebendige Treffpunkte für Begegnung, Kultur und Inspiration“, so Kathrin Hömstreit, Geschäftsführerin der Servicestelle Treffpunkt Bibliothek.

Mit einem Gesamtbestand von rund 1,84 Millionen Medien und 2.015 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 1.750 Ehrenamtliche, bleiben die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich ein starkes Fundament für Bildung, Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt im ganzen Land.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder [email protected]

Rückfragen & Kontakt

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
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