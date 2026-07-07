Wer Risiken kennt, kann bessere Entscheidungen treffen.“

Wien (OTS) -

Der aktuelle Drogenbericht der European Union Drugs Agency (EUDA) zeigt, dass der europäische Drogenmarkt immer vielfältiger und dynamischer – und damit auch riskanter – wird. Wien begegnet dieser Entwicklung seit Jahren mit einer evidenzbasierten, niederschwelligen Drogen- und Suchtpolitik. Mit Angeboten wie dem Drug Checking von checkit! setzt die Stadt Wien gezielt auf Prävention, Gesundheitsschutz und Schadensminimierung. In Meidling gibt es nun auch zusätzlich neben der „checkit! Homebase“ im 6.Bezirk ab sofort auch das „checkit! Lokal“ im Meidlinger U4-Center.

Das Angebot von checkit richtet sich an Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren oder einen Konsum in Erwägung ziehen. Das Ziel besteht darin, gesundheitliche Risiken durch Information, Beratung und Analyse der Substanzen zu minimieren. Proben können niederschwellig an mehreren Standorten in ganz Wien abgegeben werden, unter anderem in teilnehmenden Apotheken, bei ausgewählten Veranstaltungen oder bei checkit selbst. Ein wesentlicher Bestandteil der Beratung ist die Vermittlung von Wissen über Risiken und Safer Use. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit, frühzeitig an weiterführende Beratungs- und Behandlungsangebote des Wiener Suchthilfesystems zu gelangen. Darüber hinaus bietet checkit! auch Informationen und psychosoziale Beratung an.

„Wien zählt seit vielen Jahren zu den internationalen Vorreitern im Bereich Drug Checking. Mit dem zusätzlichen Standort erweitern wir unser bewährtes Angebot und ermöglichen einen niederschwelligen Zugang zu Beratung, Information und Risikominimierung. Gerade junge Menschen brauchen Angebote, die sie einfach und ohne Hürden nutzen können. Je einfacher der Zugang zu Beratung und Substanzanalyse ist, desto mehr Menschen können wir erreichen und desto besser können wir gesundheitliche Schäden verhindern.“, stellt Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, klar.

„Das Aussehen, der Geruch oder die Konsistenz einer Substanz sagen nichts über ihre tatsächlichen Inhaltsstoffe aus. Mit Drug Checking erhalten Menschen verlässliche Informationen und multiprofessionelle Beratung, denn wer die Risiken kennt, kann bessere Entscheidungen treffen. Wer gefährliche Inhaltsstoffe oder unerwartete Beimengungen entdeckt, entscheidet sich häufig gegen den Konsum!“ betont Bettina Hölblinger, Leiterin von checkit!.

„Ich freue mich sehr, dass das bewährte Drug-Checking-Angebot von checkit! nun auch in Meidling vertreten ist. Damit holen wir Prävention direkt in den Bezirk und schaffen einen unkomplizierten Zugang zu Beratung und Information.“, so Bezirksvorsteher Ing. Wilfried Zankl.

Über checkit!

Checkit!, die Info- und Beratungsstelle zum Thema Freizeitdrogen, deren Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken, ist eine Einrichtung der Suchthilfe Wien GmbH und betreibt in Zusammenarbeit mit dem Klinischen Institut für Labormedizin der Medizinische Universität Wien ein Projekt zur Erforschung aktueller Konsumtrends und Veränderungen am Markt.