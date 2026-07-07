ERINNERUNG: PK mit BM Hattmannsdorfer und WIFO-Ökonom Oberndorfer zu Ableitungen für Energie-Versorgungssicherheit

Wien (OTS) -

Aus den jüngsten geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und den Erfahrungen der vergangenen Monate leitet Österreich konkrete Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Energieversorgungssicherheit ab. Im Anschluss an den hochrangigen Energieversorgungssicherheit Round Table informieren Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und der Ökonom Harald Oberhofer über die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Lage sowie über die zentralen Schlussfolgerungen für Österreich. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen zur Stärkung der Krisenvorsorge, zum Schutz kritischer Energieinfrastruktur, zur Absicherung strategischer Reserven sowie zur Verbesserung des Versorgungsmonitorings.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Gesprächspartner:

Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer

WIFO-Ökonom Harald Oberhofer

Datum: Dienstag, 7. Juli 2026, 13:30 Uhr

Ort: Saal III, 1. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“); Stubenring 1, 1010 Wien