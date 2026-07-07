  • 07.07.2026, 08:12:32
  • /
  • OTS0010

REMINDER: WKÖ-Gewerbe und Handwerk: Konjunktur-PG am Mittwoch, 8.7.2026, 9.30 Uhr

Wien (OTS) - 

Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria: Wie entwickelt sich die Auftragslage?

Wien (OTS) - Das Gewerbe und Handwerk ist die größte Arbeitgebersparte und der wichtigste Lehrlingsausbilder des Landes.

Haben sich die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Trendwende bestätigt? Mit welchen Erwartungen gehen die unterschiedlichen Branchen in die zweite Jahreshälfte? Antworten dazu gibt das

P R E S S E G E S P R Ä C H

der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk, bei dem die KMU Forschung Austria die Ergebnisse aus der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung präsentiert.

Wann: Mittwoch, 8. Juli 2026, 9.30 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 3

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Mst. Ing. Manfred Denk, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ
  • Mag. Christina Enichlmair, M.A., KMU Forschung Austria
  • Mag. Sabrina Winkler, Geschäftsführerin der Bundessparte Gewerbe und Handwerk

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, 7. Juli 2026, unter: [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright