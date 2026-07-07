- 07.07.2026, 08:12:32
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REMINDER: WKÖ-Gewerbe und Handwerk: Konjunktur-PG am Mittwoch, 8.7.2026, 9.30 Uhr
Konjunkturbeobachtung der KMU Forschung Austria: Wie entwickelt sich die Auftragslage?
Wien (OTS) - Das Gewerbe und Handwerk ist die größte Arbeitgebersparte und der wichtigste Lehrlingsausbilder des Landes.
Haben sich die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Trendwende bestätigt? Mit welchen Erwartungen gehen die unterschiedlichen Branchen in die zweite Jahreshälfte? Antworten dazu gibt das
P R E S S E G E S P R Ä C H
der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk, bei dem die KMU Forschung Austria die Ergebnisse aus der vierteljährlichen Konjunkturbeobachtung präsentiert.
Wann: Mittwoch, 8. Juli 2026, 9.30 Uhr
Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien, Saal 3
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Mst. Ing. Manfred Denk, MBA - Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ
- Mag. Christina Enichlmair, M.A., KMU Forschung Austria
- Mag. Sabrina Winkler, Geschäftsführerin der Bundessparte Gewerbe und Handwerk
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Dienstag, 7. Juli 2026, unter: [email protected]
Eine Teilnahme ist auch online möglich, die Zusendung des Links erfolgt nach der Anmeldung.
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
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Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]
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