  • 06.07.2026, 18:35:02
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FPÖ – Oberlechner: Stellungnahme zum ehemaligen parlamentarischen Mitarbeiter hinsichtlich des Vorfalls in Leoben

Notwendige Konsequenzen wurden unmittelbar gezogen

Wien (OTS) - 

„Der betroffene ehemalige parlamentarische Mitarbeiter hat sich direkt bei mir beworben und war nur im Ausmaß von wenigen Wochenstunden angestellt. Ansonsten war in die Anstellung niemand eingebunden. Sobald mir aus Medienkreisen Schilderungen über die mutmaßlichen Vorgänge in Leoben bekannt geworden sind, habe ich unmittelbar den aus meiner Sicht unumgänglichen und notwendigen Schritt gesetzt und das Arbeitsverhältnis ‚per sofort‘ noch am selben Tag mit dem von den medialen Vorwürfen betroffenen Mitarbeiter aufgelöst“, so der Abgeordnete, und weiter: „Detaillierte personenbezogene Daten und Auskünfte von Dritten bzw. von ehemaligen Mitarbeitern kann ich leider aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich machen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass der Vorfall in Leoben in keinerlei Zusammenhang mit der Beschäftigung bei mir steht und ich über den Vorfall selbst bis heute auch nur die Informationen habe, die aus den Medien bekannt waren und sind. Trotzdem war aus meiner Sicht der unmittelbar gesetzte Schritt unumgänglich.“

„Natürlich müssen die kolportierten Vorwürfe aufgeklärt werden und deshalb sind jetzt die unabhängigen Behörden am Zug. Wer mutmaßlich gegen Gesetze verstößt, muss auch die Konsequenzen dafür tragen – das gilt auch für meinen ehemaligen parlamentarischen Mitarbeiter, für den in einem Rechtsstaat aber bis zur abschließenden Klärung die Unschuldsvermutung gilt“, so Oberlechner.

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