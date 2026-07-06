  • 06.07.2026, 15:39:32
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L 135 Ortsdurchfahrt Prein an der Rax: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Neue Fahrbahndecke erhöht Komfort und Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt von Prein an der Rax im Zuge der Landesstraße L 135 wurde auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern erneuert. Im Zuge der Sanierung wurde die Fahrbahn vier Zentimeter tief abgefräst, Teile der bituminösen Tragschicht wurden erneuert und abschließend wurde über das gesamte Baulos eine vier Zentimeter starke Deckschicht aufgetragen.

Die Arbeiten wurden von der Firma Strabag aus Ebreichsdorf im Zeitraum vom 8. bis 15. Juni planmäßig innerhalb einer Woche durchgeführt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme beliefen sich auf rund 235.000 Euro. Davon entfallen rund 215.000 Euro auf das Land Niederösterreich und etwa 20.000 Euro auf die Gemeinde Reichenau an der Rax. Abschließend wurden im Auftrag der Gemeinde die Schachtdeckel erneuert beziehungsweise an das neue Straßenniveau angepasst.

Die Fahrbahnerneuerung war erforderlich, da die Ortsdurchfahrt von Prein an der Rax im Zuge der L 135 aufgrund von Spurrinnen, Ausbrüchen und weiteren Fahrbahnschäden zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach. Daher hat der NÖ Straßendienst die Sanierung der L 135 im Abschnitt von Kilometer 4,230 bis Kilometer 5,650 veranlasst.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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