Wien Ticket wird offizieller Ticketing-Partner der Ottakringer Brauereiführungen

Wien (OTS) -

Wenn Wiener Unternehmen ihre Stärken verbinden, entstehen Erlebnisse, die die Vielfalt und Lebensfreude der Stadt spürbar machen. Genau diesen Weg gehen nun Wien Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, und die Ottakringer Brauerei: Wien Ticket stellt ab sofort das Ticketingsystem für die beliebten Brauereiführungen – umgesetzt über das hauseigene System „Quicket“, das nahtlos in die Website integriert ist und sich stimmig in die Markenwelt der Brauerei einfügt.

Von der Buchung bis zum Blick hinter die Kulissen entsteht so ein durchgängiges Erlebnis. Ganz im Sinne von Wien Ticket gilt dabei: „Egal wie du tickst“ – denn die Vielfalt an Erlebnissen steht im Mittelpunkt und soll für alle einfach zugänglich und reibungslos erlebbar sein.

Wien Ticket und die Ottakringer Brauerei: Gemeinsam für Wien

Mit über 20 Jahren Erfahrung bringt Wien Ticket umfassendes Know-how ein – vom Ticketverkauf bis zu Ticketing-, Kassen- und Zutrittslösungen, die Abläufe effizient und komfortabel gestalten. Die Ottakringer Brauerei steht zugleich für ein lebendiges Wiener Lebensgefühl, das sich auch in den Führungen widerspiegelt: nahbar, authentisch und mitten im echten Wien. Hier trifft sich die gemeinsame Vision beider Partner*innen – Menschen besondere Erlebnisse zu schaffen.

Diese Partnerschaft zeigt, wie Wiener Unternehmen gemeinsam innovative Projekte umsetzen können. Wien Ticket bringt sein umfassendes Know-how im Ticketing ein, Ottakringer seine einzigartige Markenwelt und Erlebnisqualität – zusammen entsteht ein Angebot, das so vielfältig ist wie die Stadt selbst.

Denn am Ende geht es genau darum: Menschen in Wien zusammenzubringen, ihnen Freude zu bereiten und Erlebnisse zu schaffen – ganz egal, wie sie ticken. Und eines ist sicher: Ottakringer kannst du gernhaben.

Über Quicket

„Quicket“ ist Wien Tickets hauseigenes Ticketshopsystem, das durch einfache Bedienbarkeit, schnelle Buchungsprozesse und flexible Funktionen wie Timeslot-Buchungen überzeugt und sich für unterschiedlichste Erlebnisformate – von Führungen bis zu Veranstaltungen – einsetzen lässt.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.