Neuer Social-Media-Marktplatz für Niederösterreichs EPU startet

St. Pölten (OTS) -

„Ein-Personen-Unternehmen sind ein unverzichtbarer Teil unserer Wirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze, bringen Innovationen hervor und beleben unsere Regionen. Gerade für kleinere Betriebe ist Sichtbarkeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mit dem neuen Marktplatz auf der Plattform ,Wir sind 1‘ schaffen wir eine einfache Möglichkeit, Angebote sichtbar zu machen und neue Kundinnen und Kunden zu erreichen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der neue Marktplatz startet am 6. Juli.

„Wir sind 1“ ist mit knapp 48.000 Followerinnen und Followern auf Facebook und Instagram die größte digitale Plattform für Ein-Personen-Unternehmen in Niederösterreich. Betrieben wird die Plattform von RIZ UP, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Der neue „Wir sind 1“-Marktplatz bündelt aktuelle Angebote niederösterreichischer Ein-Personen-Unternehmen und macht sie für Interessierte an einem Ort sichtbar. Präsentiert werden können Produkte, Workshops, Coachings, Veranstaltungen, Aktionen und weitere Angebote.

Das Service umfasst drei Komponenten: Wer auf Facebook oder Instagram einen Beitrag mit dem Hashtag #Wirsind1Marktplatz veröffentlicht, erscheint automatisch auf der Marktplatzseite unter www.wirsind1.at/marktplatz. Die Angebote bleiben auf den eigenen Social-Media-Kanälen der Unternehmen und werden zusätzlich auf dem Marktplatz gebündelt dargestellt. Ausgewählte Angebote werden regelmäßig über die Social-Media-Kanäle von „Wir sind 1“ vorgestellt und weiterverbreitet.

Weitere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Mag. Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail [email protected], www.riz-up.at