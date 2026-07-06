Terminaviso: Foto- und Videotermin: Kick-Off für den Kostbarmarkt – gerettete Lebensmittel für den guten Zweck

Wien (OTS) -

Der Kostbar Markt ist eine vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) initiierte Plattform für gerettete Lebensmittel. Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Handel spenden Überschüsse, die über die Online-Plattform unkompliziert an soziale Einrichtungen vermittelt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung und zur Unterstützung von Menschen, die Hilfe benötigen.



Bundesminister Norbert Totschnig und das Team des Kostbar Markts laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich in das Hilfswerk zu einem gemeinsamen Fototermin ein.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Bundesminister Norbert Totschnig

Cornelia Diesenreiter und Andreas Diesenreiter, Kostbar Markt

Vertreterinnen und Vertreter vom Hilfswerk Wien

Wann: Dienstag, 7.7.2026, 09:30 Uhr

Wo: Hilfswerk, Neustiftgasse 73-75, 1070 Wien



Anmeldung: Zur besseren Planung bitten wir um eine Anmeldung bis 6. Juni, 16:00 Uhr an [email protected].



Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Foto- und Videotermin: Kick-Off für den Kostbarmarkt – gerettete Lebensmittel für den guten Zweck

Der Kostbar Markt ist eine vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) initiierte Plattform für gerettete Lebensmittel. Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Handel spenden Überschüsse, die über die Online-Plattform unkompliziert an soziale Einrichtungen vermittelt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung und zur Unterstützung von Menschen, die Hilfe benötigen. Bundesminister Norbert Totschnig und das Team des Kostbar Markts laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich in das Hilfswerk zu einem gemeinsamen Fototermin ein.

Datum: 07.07.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hilfswerk

Neustiftgasse 73-75

1070 Wien

Österreich