Traiskirchen im Zentrum der Bundespolitik: SPÖ-Regierungsteam legt Herbstschwerpunkte fest

Wien (OTS) -

Für Andreas Babler hat Traiskirchen eine besondere Bedeutung. Hier war er viele Jahre Bürgermeister, von hier führte ihn sein politischer Weg an die Spitze der SPÖ und schließlich ins Amt des Vizekanzlers. Umso bewusster fiel die Wahl des Tagungsortes auf seine Heimatstadt.

Die Beratungen fanden im La Rossa in Traiskirchen statt. Im Mittelpunkt standen die Abstimmung der gemeinsamen Vorhaben und die Vorbereitung auf die politischen Herausforderungen der kommenden Monate.

Den gemeinsamen Ausklang verbrachte das Regierungsteam beim Heurigen Fuchs in Traiskirchen. Dort stieß auch die Traiskirchner Bürgermeisterin Sabrina Divoky zur Runde und nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit den Regierungsmitgliedern.

Mit dabei war fast das ganze Regierungsteam: SPÖ-Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres Jörg Leichtfried, SPÖ-Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, Vizenkanzler Andi Babler, SPÖ-Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, öffentlicher Dienst und Sport Michaela Schmidt, SPÖ-Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Korinna Schumann und SPÖ-Minister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur Peter Hanke.

Fotocredit: SPÖ

(Schluss)