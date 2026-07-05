  • 05.07.2026, 14:23:03
  • /
  • OTS0016

Traiskirchen im Zentrum der Bundespolitik: SPÖ-Regierungsteam legt Herbstschwerpunkte fest

Gruppenfoto aus Traiskirchen
Wien (OTS) - 

Für Andreas Babler hat Traiskirchen eine besondere Bedeutung. Hier war er viele Jahre Bürgermeister, von hier führte ihn sein politischer Weg an die Spitze der SPÖ und schließlich ins Amt des Vizekanzlers. Umso bewusster fiel die Wahl des Tagungsortes auf seine Heimatstadt.

Die Beratungen fanden im La Rossa in Traiskirchen statt. Im Mittelpunkt standen die Abstimmung der gemeinsamen Vorhaben und die Vorbereitung auf die politischen Herausforderungen der kommenden Monate.

Den gemeinsamen Ausklang verbrachte das Regierungsteam beim Heurigen Fuchs in Traiskirchen. Dort stieß auch die Traiskirchner Bürgermeisterin Sabrina Divoky zur Runde und nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit den Regierungsmitgliedern.

Mit dabei war fast das ganze Regierungsteam: SPÖ-Staatssekretär im Bundesministerium für Inneres Jörg Leichtfried, SPÖ-Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, Vizenkanzler Andi Babler, SPÖ-Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, öffentlicher Dienst und Sport Michaela Schmidt, SPÖ-Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Korinna Schumann und SPÖ-Minister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur Peter Hanke.

Fotocredit: SPÖ

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Gruppenfoto aus Traiskirchen [Bild, 298.65KB]
Vorschau Bild von Gruppenfoto LaRossa [Bild, 216.43KB]

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright