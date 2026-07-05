FPÖ – Krauss/Berger: „Zensurpartei Grüne im Verbotswahn – Biologische Realität soll zensiert werden!“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übten heute der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss und FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger an den jüngsten Forderungen der Grünen. Diese hatten das Werbeunternehmen Gewista attackiert und die Entfernung von Plakaten gefordert, die sich für den Erhalt der traditionellen Familie aussprechen und biologische Tatsachen benennen. Für die Freiheitlichen stelle dieser Vorstoß einen beispiellosen Angriff auf die Meinungsfreiheit dar.

„Die Zensurpartei Grüne zeigt einmal mehr ihr wahres Gesicht. Wenn ihnen eine Meinung nicht in ihren links-woken Kram passt, soll sie sofort verboten und aus dem öffentlichen Raum getilgt werden“, kritisierte Krauss. Es sei bezeichnend für die völlige Realitätsverweigerung dieser politischen Gruppierung, dass sie sich an Werbesujets abarbeite, während Wien in Kriminalität und Chaos versinke.

„Die Grünen wollen die Gewista offenbar zu ihrer persönlichen Wahrheitsbehörde umbauen. Wer ausspricht, dass es nur zwei Geschlechter gibt, wird sofort als ‚queerfeindlich‘ diffamiert. Diese linke Meinungsdiktatur und dieser Verbotswahn sind eine Gefahr für unsere freie Gesellschaft und müssen mit aller Härte bekämpft werden“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann.

Auch für die freiheitliche Familiensprecherin sei das Vorgehen der Grünen ein Skandal der Sonderklasse. „Vater, Mutter und Kind sind das Fundament unserer Gesellschaft und keine Hassbotschaft. Dass die Grünen nun versuchen, das klassische Familienbild als ‚queerfeindlich‘ abzustempeln und zu zensieren, zeigt die ganze Absurdität ihres ideologischen Gender-Wahns“, erklärte Berger. Die linken Parteien würden seit Jahren versuchen, die traditionelle Familie systematisch zu zerstören und durch völlig absurde Konstrukte zu ersetzen.

„Wir Freiheitliche lassen nicht zu, dass die hart arbeitenden Familien in diesem Land von einer abgehobenen, links-grünen Minderheit verhöhnt und unsichtbar gemacht werden. Die biologische Realität lässt sich nicht wegzenzieren, auch wenn die Grünen noch so sehr in ihrem ideologischen Elfenbeinturm weinen!“, stellte Berger klar.

Abschließend forderten Krauss und Berger ein klares Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und ein Ende der politischen Einflussnahme auf Werbeunternehmen. Die FPÖ werde sich weiterhin als einzige Kraft schützend vor die traditionelle Familie und die Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen Bevölkerung stellen. (Schluss)