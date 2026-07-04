- 04.07.2026, 11:31:02
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FPÖ – AVISO: Am Montag Pressekonferenz mit Budgetsprecher Schiefer und Finanzsprecher Fuchs
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Montag, 6. Juli 2026 | 10:00 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Budgetsprecher NAbg. Mag. Arnold Schiefer und FPÖ-Finanzsprecher NAbg. MMag. DDr. Hubert Fuchs
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Alle verärgert, nichts wird besser: Doppelbudget führt Österreich an den Schuldenabgrund“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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