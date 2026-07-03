Bauernbund gratuliert Simone Schmiedtbauer zur Wiederwahl als steirische Obfrau

Wien (OTS) -

Simone Schmiedtbauer wurde beim heutigen 160. Landesbauernrat des Steirischen Bauernbundes in Graz mit 100 Prozent der Stimmen als Landesobfrau wiedergewählt. Die Agrarlandesrätin und Landwirtin steht damit weiterhin an der Spitze des Steirischen Bauernbundes, den sie seit ihrer Wahl am 25. März 2025 als erste Frau führt. Das Ergebnis ist ein klares Vertrauensvotum für ihren Kurs und ihren Einsatz für die steirischen Bauernfamilien.

Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser gratuliert herzlich zur Wiederwahl: „Simone Schmiedtbauer gibt den steirischen Bauernfamilien eine starke Stimme. Sie kennt die Herausforderungen auf den Höfen aus eigener Erfahrung, spricht Probleme offen an und arbeitet konsequent an Lösungen. Sie hat gezeigt, dass sie Verantwortung übernimmt, Menschen zusammenführt und die Interessen der steirischen Land- und Forstwirtschaft mit Nachdruck vertritt. Ich gratuliere ihr herzlich zu diesem starken Vertrauensvotum.“

Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig, MSc, gratuliert ebenfalls: „Ich gratuliere Simone Schmiedtbauer herzlich zu ihrer Wiederwahl als steirische Obfrau des Bauernbundes. Mit ihrem großen Engagement, ihrer Fachkompetenz und ihrer Nähe zu den Bäuerinnen und Bauern ist sie eine starke Stimme für die steirische Landwirtschaft und eine verlässliche Kraft in herausfordernden Zeiten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, um unseren bäuerlichen Familienbetrieben die möglichst besten Perspektiven zu geben und die Zukunft der Land- und Forstwirtschaft erfolgreich zu gestalten. Für ihre verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich ihr weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

Auch Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl gratuliert Schmiedtbauer und ihrem Team: „Das heutige Ergebnis zeigt das große Vertrauen, das Simone Schmiedtbauer in der Steiermark genießt. Sie steht für eine Politik, die zuhört, Verantwortung übernimmt und praxisnahe Lösungen statt ideologischer Debatten sucht. Als Steirerin freue ich mich umso mehr, ihr persönlich gratulieren zu dürfen.“

Bewährtes Stellvertreterteam mit neuem Gesicht

Im Zuge des Landesbauernrats wurde auch das Stellvertreterteam entsprechend dem Wahlvorschlag gewählt. An der Seite von Simone Schmiedtbauer wirken künftig LK-Präsident Andreas Steinegger, LK-Vizepräsidentin Maria Pein, LAbg. Franz Fartek und der Bürgermeister von Deutsch Goritz, David Tischler.

Mit dem 31-jährigen Landwirt David Tischler erhält die junge bäuerliche Generation eine starke Stimme im Stellvertreterteam. Seit Oktober 2025 ist Tischler zudem Obmann der Steirischen Jungbauern. Dieses Amt übernahm er vom heutigen Direktor des Steirischen Bauernbundes, Bernd Brodtrager.

Der Österreichische Bauernbund sieht in der Wiederwahl Schmiedtbauers und der Wahl des Stellvertreterteams ein klares Signal für einen geschlossenen und zukunftsorientierten Weg. „Gerade jetzt in unsicheren Zeiten braucht es eine Vertretung, die klare Haltung zeigt und praxistaugliche Lösungen liefert. Der Steirische Bauernbund ist dafür hervorragend aufgestellt. Simone Schmiedtbauer und ihr Team verbinden Erfahrung mit frischen Impulsen. Wir werden diesen Weg auf Bundesebene weiterhin eng und verlässlich begleiten“, so Strasser abschließend.