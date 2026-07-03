  • 03.07.2026, 14:11:02
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Grüne Wien/Huemer zu Schließung Schockraum im Traumazentrum Meidling: Verschlechterung in angespannter Lage der Gesundheitsversorgung

Wien (OTS) - 

„Die Versorgung von Patient:innen könnte sich in der derzeit schon angespannten Lage der Spitäler durch die Schließung des Schockraums im Traumazentrum Meidling (früher UKH Meidling) noch verschlechtern. Die AUVA zieht sich damit zunehmend aus der Verantwort-ung der Gesundheitsversorgung dieser Stadt zurück“, so Gesundheitssprecherin Barbara Huemer anlässlich von Medienberichten zur Schließung des Schockraums für Schwerverletzte in der Nacht im Traumazentrum Meidling.

„Schon bei der Schließung des Lorenz Böhler Spitals hat sich gezeigt, dass dadurch die Zahl der chirurgischen Operationen in städtischen Spitälern gestiegen ist und die Wartezeiten länger und länger geworden sind. Wenn jetzt auch in der Akutversorgung eine Einheit wegfällt, dann wird die Situation noch dramatischer“, befürchtet Huemer. Huemer fordert Gesundheitsstadtrat Hacker auf, klarzustellen, wie es nach der jetzigen Schließung aufgrund von Wartungsarbeiten weiter gehen soll. „Der Wiener Gesundheitsverbund muss dann zusätzliche Versorgung bereitstellen. Ein Schockraum ist kein Nice to have, sondern eine absolute Notwendigkeit für die Notfallversorgung“, so Huemer abschließend.

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