SPÖ-Termine von 6. bis 12. Juli 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 6. Juli 2026

13.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

DIENSTAG, 7. Juli 2026

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (6. bis 9. Juli 2026) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=m8086c09a381ff726b71aebe03ecf9b74)

MITTWOCH, 8. Juli 2026

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

DONNERSTAG, 9. Juli 2026

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

19.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler nimmt an der „Roten Nacht“ in Linz teil (Bildungshaus Jägermayrhof, Römerstraße 98).

FREITAG, 10. Juli 2026

Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Tour of Austria und der Ehrung der Tagessieger in Alpendorf teil.

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

10.00 Uhr Pressekonferenz mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und SPÖ-EU-Abgeordnetem Hannes Heide zu „Europas Regionen und Städte verdienen mehr: Für einen starken europäischen Finanzrahmen nach 2028“ in Bad Ischl (Konditorei Zauner, Pfarrgasse 7).

11.00 Uhr Nationalratsabgeordnete Petra Bayr trifft Aki Nushio, Vice President of Development Finance (DFi) der Weltbank, zu einem Gespräch über internationale Entwicklungsfinanzierung und aktuelle globale Herausforderungen (Parlament).

(Schluss) ls/mm