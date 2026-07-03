SPÖ-Seltenheim: „FPÖ gefährdet mit ihrer Verbindung zu AUF1 Demokratie und Zusammenhalt“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Freitag, scharfe Kritik an der FPÖ und Herbert Kickl wegen ihrer engen Zusammenarbeit mit dem Hetzsender AUF1, der laut einem Bericht des STANDARD vom deutschen Verfassungsschutz seit Februar 2026 als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ geführt wird. „Damit ist schwarz auf weiß bestätigt: AUF1 ist ein Sender, der rechtsextreme Inhalte und gefährliche Verschwörungsmythen wie zum Beispiel den ‚Great Reset‘ verbreitet und gegen Demokratie und Zusammenhalt arbeitet“, so Seltenheim. Umso problematischer sei es, dass die FPÖ seit Jahren eng mit diesem Sender verbunden sei, dort mit Steuergeld inseriere und AUF1 der FPÖ Auftritte für ihre Spitzenpolitiker ermögliche. „Die FPÖ und Kickl gefährden mit ihren Verbindungen zu AUF1 Demokratie und Zusammenhalt“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für Seltenheim zeigt die Einstufung des deutschen Verfassungsschutzes einmal mehr, wie tief die FPÖ unter Herbert Kickl im rechten Milieu verankert ist. „Wenn Kickl, Rosenkranz und andere FPÖ-Granden ausgerechnet bei einem vom deutschen Staatsschutz als ‚gesichert rechtsextremistische Bestrebung‘ eingestuften Sender auftreten, dann ist das kein Zufall, sondern Ausdruck ihrer politischen Nähe. Kickl verharmlost seit Jahren rechtsextreme Gruppen – so bezeichnete er die Identitären als ‚NGO von rechts‘. Wer mit solchen Plattformen gemeinsame Sache macht und derartige Gruppierungen verharmlost, normalisiert Hetze, Verschwörungserzählungen und demokratiefeindliches Gedankengut“, betont Seltenheim.

„Während die SPÖ in der Regierung daran arbeitet, das Leben der Menschen leistbarer zu machen und den Zusammenhalt zu stärken, pumpt die FPÖ öffentliche Gelder in Medien, die spalten, radikalisieren und Hass schüren. Das zeigt einmal mehr: Mit Kickls FPÖ ist kein Staat zu machen. Die FPÖ hat keine Lösungen, sie ist ein Sicherheitsrisiko für unsere Demokratie“, sagt Seltenheim.

Mit unserer Kampagne ‚WIR SIND MEHR‘ stellen wir Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit ein Stopp-Schild auf“, so Seltenheim. Mehr Informationen zu „WIR SIND MEHR“ unter https://www.spoe.at/wir-sind-mehr/

(Schluss) ff/ls