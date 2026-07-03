ORF-„Pressestunde“ mit Norbert Totschnig, Klima- und Umweltminister, ÖVP

Wien (OTS) -

40 Grad im Juni, Ausrufung der höchsten Hitzewarnstufe für Teile Österreichs und der Verdacht, dass das die neue Normalität wird: Die vergangenen Wochen haben Österreich ins Schwitzen gebracht und gezeigt, dass das Land und seine Infrastruktur mäßig auf diese Temperaturen vorbereitet sind. Zu wenig klimatisierte Schulen, Krankenhäuser oder Altenheime machen Temperaturen jenseits der 30 Grad zum Gesundheitsrisiko. Die Verhandlungen zum Klimaschutzgesetz andererseits gehen nur sehr langsam voran. Wo liegen die Positionen am weitesten auseinander? Wie steht es um die Pläne zur Renaturierung? Und was bedeuten die EU-Budgetverhandlungen für die österreichische Landwirtschaft?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 5. Juli 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Christina Traar, „Kleine Zeitung“, und Hans Bürger, ORF.