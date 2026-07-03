FPÖ – Hafenecker: „Nord-Stream-Anklage muss Konsequenzen haben: Kein Cent Steuergeld mehr in die Ukraine!“

Wien (OTS) -

„Die nunmehr erhobene Anklage im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines muss politische Konsequenzen haben. Wenn der Verdacht im Raum steht, dass Vertreter der Ukraine in einen Anschlag auf kritische europäische Energieinfrastruktur verwickelt waren, dann kann Österreich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. ÖVP-Kanzler Stocker und NEOS-Außenministerin Meinl-Reisinger sind gefordert, die Interessen Österreichs entschlossen zu vertreten. Alle Zahlungen an die Ukraine sind sofort einzustellen, kein Cent österreichischen Steuergelds darf mehr nach Kiew fließen! Alle bisherigen Zahlungen, ob direkt oder indirekt, müssen lückenlos offengelegt und mögliche Schadenersatzansprüche geprüft werden“, erklärte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Österreich gehört zu den Geschädigten dieses Anschlags. Die OMV war mit rund einer Milliarde Euro an Nord Stream beteiligt. Mit der Zerstörung dieser Energieinfrastruktur wurde die günstige Energieversorgung Europas massiv beschädigt. Die Folgen tragen heute Millionen Menschen: Explodierende Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten und eine Kaufkraft, die Jahr für Jahr weiter schwindet. Gleichzeitig kämpfen unsere Unternehmen mit Energiekosten, die den Wirtschafts- und Industriestandort massiv schwächen. Betriebe verlieren ihre Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen bleiben aus und Arbeitsplätze geraten zunehmend unter Druck. Diese Entwicklung ist auch eine direkte Folge der Zerstörung von Nord Stream“, so Hafenecker weiter.

Für den freiheitlichen Generalsekretär kann daraus nur eine Konsequenz folgen: „Es muss sofort Schluss sein mit den Zahlungen an die Ukraine. Seit Jahren gilt dieses Land als einer der korruptesten Staaten Europas. Dennoch überweist die Verlierer-Ampel gemeinsam mit Brüssel Unsummen nach Kiew, während den eigenen Bürgern Sparpakete, neue Belastungen und Rekordschulden zugemutet werden. Wer Milliarden ins Ausland schickt, während die eigene Bevölkerung unter Teuerung und explodierenden Energiekosten leidet, hat die Prioritäten völlig aus den Augen verloren.“

Besonders scharf kritisierte Hafenecker ÖVP-Bundeskanzler Stocker und NEOS-Außenministerin Meinl-Reisinger: „Bei jeder neuen Forderung aus Brüssel oder Kiew wird reflexartig Zustimmung signalisiert und die metaphorische ‚Geldkofferdiplomatie‘ angeworfen. Geht es hingegen um österreichische Interessen, um den Schutz unseres Wirtschaftsstandorts oder um die Entlastung der eigenen Bevölkerung, herrscht betretenes Schweigen. Diese Bundesregierung ist offenkundig bereit, immer mehr Geld nach Kiew zu überweisen, während sie den eigenen Bürgern gleichzeitig immer tiefer in die Taschen greift.“

„Die österreichische Bevölkerung hat Anspruch auf eine Bundesregierung, die zuerst den eigenen Bürgern verpflichtet ist. Nach dieser Anklage kann es kein ‚Weiter wie bisher’ geben. Österreich muss seine Interessen ohne Wenn und Aber vertreten. Solange Familien unter den hohen Energiepreisen leiden, Unternehmen um ihre Existenz kämpfen und der Industriestandort weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert, ist jeder weitere Euro nach Kiew ein Schlag ins Gesicht der österreichischen Steuerzahler“, so Hafenecker.