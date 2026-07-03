Nach großer Hitze: Raddemo von Greenpeace und Radeln For Future für ein Ende der fossilen Abhängigkeit

Wien (OTS) -

Nach der längsten dokumentierten Hitzewelle rufen Greenpeace, Radeln For Future und Parents For Future heute zur Fahrraddemonstration für klimafreundliche Mobilität und ein Ende der fossilen Abhängigkeit auf. Die Organisationen laden dazu ein, an der Demonstration teilzunehmen und gemeinsam ein Zeichen für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik zu setzen. Von Verkehrsminister Peter Hanke fordern die Organisationen einen Fördertopf für Fahrräder mit 500 Euro Zuschuss für jeden neuen Radkauf, die Wiedereinführung des Reparaturbonus für Fahrräder sowie den raschen Ausbau sicherer und beschatteter Radinfrastruktur.

Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich: „Die jüngste Rekord-Hitzewelle zeigt drastisch: Unsere Städte sind auf die Realität der Klimakrise nicht vorbereitet. Statt weiter Milliarden in fossile Strukturen zu stecken, muss die Bundesregierung jetzt entschlossen in die Mobilitätswende investieren. Jeder Kilometer mit dem Fahrrad reduziert den Verbrauch fossiler Energie, senkt Emissionen und stärkt unsere Unabhängigkeit von Öl und Gas.“

Gerhard Allgäuer, Sprecher von Radeln For Future: „Klimafreundliche Mobilität muss für alle leistbar und sicher sein. Dafür braucht es jetzt einen Fördertopf für Fahrräder, den Reparaturbonus für Fahrräder und den konsequenten Ausbau sicherer und beschatteter Radwege. So erhöhen wir gleichzeitig die Lebensqualität in unseren Städten und machen sie widerstandsfähiger gegen extreme Hitze.“

Fahrraddemo “Treibstoff sparen, Fahrrad fahren!”

Datum: Freitag, 3. Juli 2026

Treffpunkt: 17:00 Uhr, Votivpark

Bildmaterial: https://bit.ly/4vD3meR

(Aktuelle Bilder werden ab 18:30 Uhr verfügbar sein)

Unter Angabe der Credits (im Dateinamen vermerkt) stehen die Bilder kostenlos zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.